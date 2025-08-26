Oferta do dia: 28% de desconto na panela de pressão elétrica da WAP

Quem busca praticidade e alta performance na cozinha não pode perder a promoção da panela de pressão elétrica WAP. Com 28% de desconto, essa panela revolucionária está com um preço imperdível.

Confira abaixo mais detalhes e garanta a sua:

Panela de Pressão Elétrica WAP 28% DESCONTO Capacidade: 5 litros

Dupla camada antiaderente

Timer de 90 min

9 dispositivos de segurança

Função manter aquecido

Cesto removível Ir à Loja