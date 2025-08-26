Oferta do dia: 28% de desconto na panela de pressão elétrica da WAP

A panela que conquistou os chefs de cozinha está com preço especial na Amazon
|Médico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
|Roberto Justus revela resposta afiada da esposa para amigo dele: ‘É verdade’
|Durante blitz, Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem beijo de policial
|Saiba o valor do anel de noivado de Taylor Swift
|Apontada como affair de Zé Felipe, modelo aparece ao lado de Luan Pereira
|Ex-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal
|Estreia de O Balé Que Você Não Vê no Rio de Janeiro reúne famosos e celebra a dança afro-brasileira
|Walcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv
|Lorena Queiroz confessa grande paixão na carreira: 'Quem eu sou de verdade'
|Daniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'