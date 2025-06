Poliana Rocha fala sobre festa de Maria Alice após acontecimentos: 'Especial'

Após separação de Zé Felipe e Virginia nos últimos dias, Poliana Rocha fala sobre festa de Maria Alice ao postar fotos do evento

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, também postou fotos da festa de Maria Alice. Após o marido compartilhar os cliques do evento, que não permitia o uso de celulares, a influenciadora digital fez um álbum em sua rede social para exibir alguns momentos de sua família.

A loira abriu a publicação com um clique dela ao lado do esposo e da mãe, Eponina Rocha. Depois, a famosa exibiu Zé Felipe com a anivesariante e com os outros filhos. Por último, Poliana Rocha fechou o álbum com toda a família reunida com a de Virginia Fonseca.

"Colecionando momentos de uma festa linda! Nossa tota ALICE merece muito, ela é muito especial!", escreveu a vovó coruja na legenda da publicação.

Além de Leonardo postar fotos da festa de Maria Alice, Virginia Fonseca também compartilhou clique inéditos do evento e mostrou o clima que estava entre eles no local após dias do anúncio do fim de seu casamento.

Para quem não sabe, na festa de Maria Alice foi proibido que os convidados usassem os celulares para registrar os acontecimentos do local. Virginia Fonseca apenas gravou alguns detalhes da festa. A influenciadora impressionou ao exibir uma ilha de sorvetes que foi montada para os convidados.

Confeiteiro dá detalhes dos bolos de Maria Alice

Os bolos de Maria Alice foram verdadeiras obras de arte em sua grande festa de quatro anos. O confeiteiro responsável por eles, Denilson Lima, deu detalhes em sua rede social sobre o processo de produção e transporte.