Ludmilla revela detalhes da obra de sua nova mansão no Rio: 'Demora muito'

Falta muito? A cantora Ludmilla visitou a obra da nova mansão com a esposa, Brunna Gonçalves, e exibiu detalhes da área externa; confira
A cantora Ludmilla usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 4, para atualizar os seguidores sobre o andamento da obra de sua nova mansão no Rio de Janeiro. A residência fica no mesmo condomínio onde a artista mora atualmente com a esposa, Brunna Gonçalves, e a filha do casal, Zuri.
Bastante ansiosa para realizar logo a mudança, Ludmilla mostrou alguns detalhes da área externa e celebrou o andamento da reforma: "Gente, obra demora muito, né? Mais um dia visitando aqui. Eu estou doida para ver a piscina pronta", declarou ela, exibindo o local.
Anteriormente, a cantora revelou ao público que a nova mansão terá quatro andares. Vale lembrar que Ludmilla e Brunna Gonçalves iniciaram a obra da residência há mais de um ano, antes mesmo da dançarina anunciar a gravidez de Zuri.
Recentemente, a artista compartilhou um novo registro com a pequena, que está com três meses de vida. Nos comentários da publicação, os fãs não deixaram de reparar na semelhança entre as duas: "Meu Deus a Zuri sendo a carinha da mamãe Ludmilla", falou uma. "Zuri tá muito sua cara", concordou outra. "Chocada. São iguais", escreveu uma terceira.
Ludmilla usou as redes sociais recentemente para contar aos seguidores que foi surpreendida com a escolha do tema do mesversário de Zuri. A pequena completou três meses de vida e ganhou uma festa com o tema 'Numababy', em referência ao festival 'Numanice'.
A cantora, no entanto, só ficou sabendo da escolha na hora da comemoração, pois foi "enganada" pela esposa, que quis fazer uma surpresa. "Hoje minha princesa completa 3 meses de vida. A Bru preparou uma surpresa linda e me fez acreditar que o tema seria jardim... quando desci, me deparei com o Numanice, esse projeto que mudou minha vida e conquistou o mundo. Foi emocionante ver a nossa Zuri celebrando seus primeiros meses rodeada de tanto amor, alegria e cor", disse Ludmilla.
Leia também: Brunna Gonçalves fala sobre o desenvolvimento da filha com Ludmilla: 'Começando'
|Regina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
|Marieta Severo faz doações para o Retiro dos Artistas e é chamada de 'anjo'
|Médico alerta sobre câncer em casos como o de filha de Tiago Leifert: 'Mutação'
|Boletim médico revela qual é o diagnóstico de Raul Gil
|Médico sobre câncer enfrentado por Drica Moraes: 'Apesar de não ser comum, é uma doença agressiva'
|Globo altera horário das novelas e Vale Tudo começa mais cedo; veja
|Bruna Biancardi revela fotos inéditas do nascimento de Mel
|O que aconteceu com Lillian Witte Fibe, a primeira parceira de William Bonner no JN?
|Léo Pereira e Tainá Militão: pensão ou partilha de bens? Advogada explica polêmica
|Maraisa exibe fotos do casamento de seu irmão; veja