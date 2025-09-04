Ludmilla revela detalhes da obra de sua nova mansão no Rio: 'Demora muito'

Falta muito? A cantora Ludmilla visitou a obra da nova mansão com a esposa, Brunna Gonçalves, e exibiu detalhes da área externa; confira

A cantora Ludmilla usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 4, para atualizar os seguidores sobre o andamento da obra de sua nova mansão no Rio de Janeiro. A residência fica no mesmo condomínio onde a artista mora atualmente com a esposa, Brunna Gonçalves, e a filha do casal, Zuri.

Bastante ansiosa para realizar logo a mudança, Ludmilla mostrou alguns detalhes da área externa e celebrou o andamento da reforma: " Gente, obra demora muito, né? Mais um dia visitando aqui. Eu estou doida para ver a piscina pronta ", declarou ela, exibindo o local.

Anteriormente, a cantora revelou ao público que a nova mansão terá quatro andares. Vale lembrar que Ludmilla e Brunna Gonçalves iniciaram a obra da residência há mais de um ano, antes mesmo da dançarina anunciar a gravidez de Zuri.

Recentemente, a artista compartilhou um novo registro com a pequena, que está com três meses de vida. Nos comentários da publicação, os fãs não deixaram de reparar na semelhança entre as duas: "Meu Deus a Zuri sendo a carinha da mamãe Ludmilla", falou uma. "Zuri tá muito sua cara", concordou outra. "Chocada. São iguais", escreveu uma terceira.

Ludmilla mostra obra de nova mansão - Reprodução/Instagram

Ludmilla mostra obra de nova mansão - Reprodução/Instagram

Ludmilla mostra obra de nova mansão - Reprodução/Instagram

Ludmilla se emociona com tema do mesversário da filha

Ludmilla usou as redes sociais recentemente para contar aos seguidores que foi surpreendida com a escolha do tema do mesversário de Zuri. A pequena completou três meses de vida e ganhou uma festa com o tema 'Numababy', em referência ao festival 'Numanice'.

A cantora, no entanto, só ficou sabendo da escolha na hora da comemoração, pois foi "enganada" pela esposa, que quis fazer uma surpresa. "Hoje minha princesa completa 3 meses de vida. A Bru preparou uma surpresa linda e me fez acreditar que o tema seria jardim... quando desci, me deparei com o Numanice, esse projeto que mudou minha vida e conquistou o mundo. Foi emocionante ver a nossa Zuri celebrando seus primeiros meses rodeada de tanto amor, alegria e cor", disse Ludmilla.

Leia também: Brunna Gonçalves fala sobre o desenvolvimento da filha com Ludmilla: 'Começando'