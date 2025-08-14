Ludmilla se emociona com tema do mesversário da filha: 'Surpresa linda'

A influenciadora digital Brunna Gonçalves surpreendeu a cantora Ludmilla ao escolher o tema 'Numababy' para o terceiro mês de Zuri

Ludmilla usou as redes sociais para contar aos seguidores que foi surpreendida com a escolha do tema do mesversário de Zuri, sua filha com Brunna Gonçalves.

A primeira filha das artistas completou três meses de vida nesta quinta-feira, 14, e ganhou uma festa com o tema 'Numababy', em referência ao festival 'Numanice'. A cantora, no entanto, só ficou sabendo da escolha na hora da comemoração, pois foi "enganada" pela esposa, que quis fazer uma surpresa.

"Hoje minha princesa completa 3 meses de vida. A Bru preparou um a surpresa linda e me fez acreditar que o tema seria jardim... quando desci, me deparei com o Numanice, esse projeto que mudou minha vida e conquistou o mundo. Foi emocionante ver a nossa Zuri celebrando seus primeiros meses rodeada de tanto amor, alegria e cor", disse Ludmilla.

Mais cedo, Brunna deu spoilers sobre a festa de Zuri. A dançarina e influenciadora digital mostrou que o look da herdeira para a festa de mesversário foi inspirada em uma roupa usada por Lud em uma apresentação do Numanice. A bebê surgiu usando uma blusa amarela e vermelha com seu nome, além de um shorts amarelo com babado. "Spoiler do tema de 3 meses da Zuzu. Quem entendeu a referência?", escreveu na legenda.

Ela também mostrou a decoração da festa, que contou com muitas bexigas nas cores vermelho, laranja e amarelo. "E o tema desse mês é Numababy", contou. "Esse mês que foi o mês em que o Numanice deu uma pausa, nada mais justo do que fazer o mesversário da Zuri o 'Numababy'", explicou a mamãe.

Confira:

Ludmilla fala sobre tema da festa de Zuri - Foto: Instagram

Ludmilla descobrindo o tema da festa de Zuri - Foto: Instagram

Ludmilla e Brunna Gonçalves comemoram o 3º mês de Zuri

Foto: Instagram

Conheça o quarto de Zuri, filha de Brunna Gonçalves e Ludmilla

A influenciadora Brunna Gonçalves mostrou detalhes do quarto da filha, Zuri, no Brasil. A pequena, que nasceu no dia 14 de maio, em uma maternidade em Miami, na Flórida, Estados Unidos, também tem um cômodo na casa da família por lá.

"Sejam bem vindos ao quarto da Zuri. Eu pedi que o tema fosse girassol, porque tem um significado especial para mim e para a Ludmilla. Eu pedi um quarto com tons suaves, elegantes que trouxesse um aconchego para quando a Zuri chegasse", contou.

"O destaque desse quarto é esse arco iluminado que trouxe toda uma energia suave e essa pintura aquarelada nas paredes e nos quadros, que dá todo um toque artístico ao ambiente", detalhou ela, que mostrou ter escolhido os móveis na cor palha.

Já o enxoval do cômodo foi bordado à mão, em tons claros, para dar um tom de aconchego. O local conta também com poltrona e almofada para amamentação. "Cada detalhe desse quarto foi pensado com muito amor e eu amei o resultado final", confessou a mamãe coruja.

Na legenda, ela adicionou: "Finalmente um vídeo mostrando o quarto da Zuri aqui do Brasil... Fiquei tão apaixonada pelo projeto, ficou super delicado, chique e aconchegante, do jeitinho que queríamos!", celebrou. Confira!

Leia também:Ludmilla deixa comentário após desabafo de Brunna Gonçalves sobre o corpo; veja