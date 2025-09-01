CARAS Brasil
  2. Parecidas? Ludmilla posta foto com a filha e semelhança chama a atenção: 'Chocada'
Bebê / maternidade

Parecidas? Ludmilla posta foto com a filha e semelhança chama a atenção: 'Chocada'

A cantora Ludmilla usou as redes sociais neste domingo, 31, para compartilhar um novo registro fofo com sua filha,  Zuri. Veja!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 01/09/2025, às 13h51

Ludmilla
Ludmilla - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Ludmilla usou as redes sociais neste domingo, 31, para compartilhar um novo registro fofo com sua filha,  Zuri. A pequena, que está com três meses de vida, é fruto do seu relacionamento com a esposa, a ex-BBB Brunna Gonçalves.

A artista compartilhou um álbum de fotos no Instagram, incluindo registros em que aparece com a bebê no colo. Nos comentários da publicação, os fãs não deixaram de reparar na semelhança entre as duas. "Meu Deus a zuri sendo a carinha da mamãe Ludmilla", falou uma. "Me derreto todinha com Lud e Zuri", falou outra. "Zuri tá muito sua cara", concordou uma terceira pessoa. "Chocada. São iguais", falou mais uma.

Ludmilla e Zuri - Foto: Reprodução/Instagram
Ludmilla e Zuri - Foto: Reprodução/Instagram

Ludmilla se emociona com tema do mesversário da filha

Ludmilla usou as redes sociais recentemente para contar aos seguidores que foi surpreendida com a escolha do tema do mesversário de Zuri. A pequena completou três meses de vida e ganhou uma festa com o tema 'Numababy', em referência ao festival 'Numanice'.

A cantora, no entanto, só ficou sabendo da escolha na hora da comemoração, pois foi "enganada" pela esposa, que quis fazer uma surpresa. "Hoje minha princesa completa 3 meses de vida. A Bru preparou um a surpresa linda e me fez acreditar que o tema seria jardim... quando desci, me deparei com o Numanice, esse projeto que mudou minha vida e conquistou o mundo. Foi emocionante ver a nossa Zuri celebrando seus primeiros meses rodeada de tanto amor, alegria e cor", disse Ludmilla. 

Mais cedo, naquele dia, Brunna deu spoilers sobre a festa de Zuri. A dançarina e influenciadora digital mostrou que o look da herdeira para a festa de mesversário foi inspirada em uma roupa usada por Lud em uma apresentação do Numanice. A bebê surgiu usando uma blusa amarela e vermelha com seu nome, além de um shorts amarelo com babado. "Spoiler do tema de 3 meses da Zuzu. Quem entendeu a referência?", escreveu na legenda. 

Ela também mostrou a decoração da festa, que contou com muitas bexigas nas cores vermelho, laranja e amarelo. "E o tema desse mês é Numababy", contou. "Esse mês que foi o mês em que o Numanice deu uma pausa, nada mais justo do que fazer o mesversário da Zuri o 'Numababy'", explicou a mamãe.

Leia também:Ludmilla deixa comentário após desabafo de Brunna Gonçalves sobre o corpo; veja

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

ludmillaZuri
Ludmilla Ludmilla   

