Parecidas? Ludmilla posta foto com a filha e semelhança chama a atenção: 'Chocada'

A cantora Ludmilla usou as redes sociais neste domingo, 31, para compartilhar um novo registro fofo com sua filha, Zuri. Veja!
A cantora Ludmilla usou as redes sociais neste domingo, 31, para compartilhar um novo registro fofo com sua filha, Zuri. A pequena, que está com três meses de vida, é fruto do seu relacionamento com a esposa, a ex-BBB Brunna Gonçalves.
A artista compartilhou um álbum de fotos no Instagram, incluindo registros em que aparece com a bebê no colo. Nos comentários da publicação, os fãs não deixaram de reparar na semelhança entre as duas. "Meu Deus a zuri sendo a carinha da mamãe Ludmilla", falou uma. "Me derreto todinha com Lud e Zuri", falou outra. "Zuri tá muito sua cara", concordou uma terceira pessoa. "Chocada. São iguais", falou mais uma.
Ludmilla usou as redes sociais recentemente para contar aos seguidores que foi surpreendida com a escolha do tema do mesversário de Zuri. A pequena completou três meses de vida e ganhou uma festa com o tema 'Numababy', em referência ao festival 'Numanice'.
A cantora, no entanto, só ficou sabendo da escolha na hora da comemoração, pois foi "enganada" pela esposa, que quis fazer uma surpresa. "Hoje minha princesa completa 3 meses de vida. A Bru preparou um a surpresa linda e me fez acreditar que o tema seria jardim... quando desci, me deparei com o Numanice, esse projeto que mudou minha vida e conquistou o mundo. Foi emocionante ver a nossa Zuri celebrando seus primeiros meses rodeada de tanto amor, alegria e cor", disse Ludmilla.
Mais cedo, naquele dia, Brunna deu spoilers sobre a festa de Zuri. A dançarina e influenciadora digital mostrou que o look da herdeira para a festa de mesversário foi inspirada em uma roupa usada por Lud em uma apresentação do Numanice. A bebê surgiu usando uma blusa amarela e vermelha com seu nome, além de um shorts amarelo com babado. "Spoiler do tema de 3 meses da Zuzu. Quem entendeu a referência?", escreveu na legenda.
Ela também mostrou a decoração da festa, que contou com muitas bexigas nas cores vermelho, laranja e amarelo. "E o tema desse mês é Numababy", contou. "Esse mês que foi o mês em que o Numanice deu uma pausa, nada mais justo do que fazer o mesversário da Zuri o 'Numababy'", explicou a mamãe.
Leia também:Ludmilla deixa comentário após desabafo de Brunna Gonçalves sobre o corpo; veja
Ver esta publicação no Instagram
|Camila Pudim: 5 dicas e segredos de maquiagem para você arrasar
|Eliminação inesperada: saiba quem saiu da Dança dos Famosos e vote em quem deveria deixar
|A data da coroação de Virginia Fonseca é revelada!
|Carlinhos Maia admite traição e fala sobre medo do futuro
|Astróloga faz alerta sobre nome artístico de Catia Fonseca: 'Não favorece'
|Rodrigo Faro fatura quantia milionária com a internet. Saiba o valor
|Nova namorada de Gabriel Medina manda recado em camiseta e surfista reage; veja o comentário
|Médico alerta para doença grave de Carlinhos de Jesus: 'Exige resiliência'
|Fernanda Paes Leme desabafa: ‘Me recolhi para chorar sozinha’
|Christiane Torloni conta que a mãe, Monah Delacy, sofreu um AVC: 'Milagre'