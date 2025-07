Brunna Gonçalves fala sobre o desenvolvimento da filha com Ludmilla: 'Começando'

A influenciadora Brunna Gonçalves usou as redes sociais para celebrar o crescimento da pequena Zuri, sua filha com a cantora Ludmilla

A influenciadora digital e empresária Brunna Gonçalves usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 31, para celebrar o crescimento da pequena Zuri, sua filha com a cantora Ludmilla. A bebê nasceu em 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos.

Nos stories de seu perfil, Brunna compartilhou um vídeo encantador em que Zuri, aos dois meses de vida, aparece segurando um brinquedo. "Tô começando a segurar as coisinhas", escreveu a mamãe coruja.

Recentemente, a pequena saiu para tomar mais uma vacina. Ao compartilhar uma foto do momento em que a pequena se prepara para tomar a injeção, Brunna desabafou: "Dia da tão temida vacina de 2 meses", escreveu, acompanhando o post com um emoji de carinha triste. Ludmilla repostou o registro e acrescentou um emoji emocionado.

Stories de Brunna Gonçalves

Os mêsversários de Zuri

Brunna Gonçalves compartilhou recentemente com os seus seguidores das redes sociais os registros da comemoração de dois meses da filha Zuri. A celebração teve como tema “abelhinha” e contou com bolos personalizados e balões em tons de amarelo, dourado e branco.

Ludmilla também compartilhou um vídeo nos Stories mostrando a festinha da bebê. "Hoje a minha princesinha faz 2 meses de vida, é tanto amor e felicidade nessa casa pela chegada dela. Obrigada meu Deus", declarou a artista na legenda.

Já para celebrar o primeiro mês de vida de Zuri as mamães escolheram uma decoração repleta de girassóis e outros objetos amarelos. "Olha que coisa mais linda que ficou a mesinha do mesversário da Zuri! Resolvemos fazer o tema de girassol porque é o tema do quartinho dela", explicou Bruna ao compartilhar os detalhes. Relembre como foi a festa!

