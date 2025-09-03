Casa de João Gomes: veja como são os quartos dos dois filhos do cantor

A influenciadora Ary Mirelle abriu as portas de sua casa para mostrar os detalhes da decoração dos quartos de seus filhos com o cantor João Gomes

A influenciadora digital Ary Mirelle abriu as portas de sua casa para mostrar os detalhes da decoração do quarto de seu filho mais velho, Jorge, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes. Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto exibindo os detalhes do cômodo de seu apartamento em Recife.

O teto conta com um efeito de pequenas luzes, lembrando um céu estrelado. O ambiente também possui uma cortina branca na janela, uma cômoda de madeira à esquerda, uma caminha no canto direito e um tapete em formato de folha verde no centro.

"O quartinho dele é a coisa mais linda. Um dia desses eu tava colocando um berço pra esperar por ele, e hoje já tem quartinho de um menininho crescido", se derreteu a mamãe. Vale lembrar que o casal está à espera de um menino, que se chamará Joaquim.

Ary Mirelle mostra o quarto de seu filho com João Gomes

Como é o quarto do filho caçula do casal?

Recentemente, Ary Mirelle mostrou os detalhes do quarto de Joaquim, o segundo filho que espera com o cantor João Gomes. O espaço do bebê conta com um berço, um sofá e uma cômoda, todos com detalhes em madeira, além de uma poltrona e do guarda-roupa. Nas paredes, há desenhos da natureza e de animai.

Ao dividir os registros do quartinho do herdeiro, a influenciadora digital se derreteu. "O coração transborda ao viver, mais uma vez, a magia de preparar um quartinho para receber nosso bebê. Quando montamos o do Jorge, parecia impossível que aquele momento pudesse se repetir com tanta intensidade. Hoje, revivemos essa emoção com Joaquim, em um espaço que guarda memórias e agora acolhe novos sonhos", escreveu no começo da legenda.

E ela completou: "É especial ver que os móveis escolhidos com tanto carinho para o quarto de Jorge, continuam perfeitos, cheios de aconchego e qualidade para receber Joaquim. Cada detalhe é um abraço de amor que atravessa o tempo e acompanha nossa família em mais um capítulo inesquecível."

Vale lembrar que Ary e João estão juntos desde 2022 e oficializaram a união em outubro de 2024 no Castelo de Brennand, que fica em Recife.

Ary Mirelle mostra quarto do segundo filho com João Gomes — Foto: Reprodução/ Instagram

Ary Mirelle mostra quarto do segundo filho com João Gomes — Foto: Reprodução/ Instagram

Ary Mirelle mostra quarto do segundo filho com João Gomes — Foto: Reprodução/ Instagram

Ensaio gestante de Ary Mirelle

Recentemente, o cantor João Gomes e sua esposa, a influencer Ary Mirelle, fizeram um ensaio fotográfico ao ar livre em Pernambuco para registrar o tamanho do barrigão. Nas fotos, o casal apareceu com roupas em tons claros. Inclusive, João e seu filho mais velho, Jorge, apareceram com looks iguais.

Por sua vez, Ary posou com o barrigão à mostra e recebeu o carinho do marido apaixonado. "Meu filho é meu coração batendo em outra pessoa. Agora contando os dias para nossa família aumentar e esse amor genuíno crescer", disse ela.

Leia também: Ary Mirelle resgata fotos de seu corpo antes da gravidez e desabafa: 'Atrás do prejuízo'