Ary Mirelle resgata fotos de seu corpo antes da gravidez e desabafa: 'Atrás do prejuízo'

A influenciadora digital Ary Mirelle usou as redes sociais, neste sábado, 19, para fazer um desabafo sobre seu corpo. À espera de um menino, que se chamará Joaquim e mãe de Jorge, de 1 ano, ambos frutor de seu relacionamento com o cantor João Gomes, ela relembrou como era seu físico antes das gestações.

Nos stories de seu perfil, ela resgatou uma foto em que aparece de biquíni. "Tava vendo fotos antigas... O corpinho antes da gravidez. Vou atrás do prejuízo depois do Quim Quim, viu", escreveu ela. Em seguida, mostrou registros com roupa de academia. "Era um pitel e ainda treinava. Vamos conseguir, irmãs. Peguem no meu pé para ser fitness", complementou.

Depois, mostrou como estava seu corpo antes de descobrir a segunda gravidez. "Meu corpo quando eu descobri de Joaquim tava assim. Mas se eu me esforçar e melhorar a alimentação, dá pra atingir uma meta", escreveu. Por fim, falou sobre seu físico atual. "Eu estou inchada, muito inchada. Quando a gravidez de Jorge passou, eu usei o tapping e aí nessa eu já falei com a fisio que eu vou querer usar também."

Stories de Ary Mirelle no Instagram

Ensaio gestante de Ary Mirelle

Recentemente, o cantor João Gomes e sua esposa, a influencer Ary Mirelle, fizeram um ensaio fotográfico ao ar livre em Pernambuco para registrar o tamanho do barrigão. Nas fotos, o casal apareceu com roupas em tons claros. Inclusive, João e seu filho mais velho, Jorge, apareceram com looks iguais.

Por sua vez, Ary posou com o barrigão à mostra e recebeu o carinho do marido apaixonado. "Meu filho é meu coração batendo em outra pessoa. Agora contando os dias para nossa família aumentar e esse amor genuíno crescer", disse ela.

