Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"
Música / Show

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"

Uma noite de música, afeto e celebração da cultura brasileira marca o show 'Dominguinho' em São Paulo

por Priscilla Comoti
Publicado em 25/08/2025, às 15h20

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"
João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho" - Foto: Divulgação

No último domingo, 24 de agosto, São Paulo foi palco de uma noite inesquecível com o show “Dominguinho”, um projeto que reuniu três gigantes da música brasileira: João Gomes, Mestrinho e Jota.pê. Com ingressos esgotados e um público ansioso, o espetáculo se transformou em um verdadeiro evento sensorial, celebrando a música brasileira de maneira única e envolvente.

O trio, que já conquistou o Brasil, levou ao palco um repertório recheado de sucessos autorais, releituras emocionantes e homenagens repletas de poesia. A apresentação foi marcada por momentos de total entrega do público, que cantou junto e vibrou com a energia única da noite.

A união de talentos: João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

O que começou como um encontro despretensioso em Olinda, se transformou em um dos maiores sucessos da música brasileira. Em São Paulo, o clima de festa e cumplicidade foi palpável, com os artistas compartilhando a experiência com os fãs e proporcionando uma verdadeira imersão no universo da música.

Os destaques da noite ficaram por conta da releitura de "Pontes Indestrutíveis", que emocionou o público, e o medley de "Mete Um Block Nele" e "Ela Tem", que fez o público cantar com uma energia contagiante. A surpresa da noite foi a inédita “Flor”, de Mestrinho, que levou todos a uma nova viagem musical. O show foi uma celebração da diversidade e da riqueza cultural do Brasil, em suas mais diversas vertentes.

A gravação do EP "Baile do Dominguinho"

Além de ser um show de imersão e afeto, a noite também teve um caráter marcante para os fãs do trio. João Gomes, Mestrinho e Jota.pê aproveitaram o momento especial para gravar as canções que farão parte do novo EP “Baile do Dominguinho”. A gravação ao vivo no Espaço Unimed registrou a essência do espetáculo, com um som acústico e intimista, proporcionando aos presentes uma experiência única e sem artifícios exagerados.

A direção musical foi assinada pelo trio em parceria com Daniel Mendes, e o show contou com a participação da sanfona pulsante de Mestrinho e os violões de Jota.pê, criando uma sonoridade única. A parte audiovisual, sob a estética de Chico Kertész (da Macaco Gordo), contribuiu para uma ambientação sensorial, complementando o clima da apresentação e levando a experiência do público para um outro nível.

Uma noite inesquecível e o bis em setembro

A apresentação de “Dominguinho” foi uma verdadeira celebração da cultura brasileira. O show foi uma verdadeira imersão na alma da música brasileira, permitindo ao público se reconectar com as raízes da nossa música e celebrar o Brasil em todas as suas cores e ritmos.

Para quem perdeu o show, uma boa notícia: o trio já tem data marcada para voltar em São Paulo. O bis acontece no dia 21 de setembro, novamente no Espaço Unimed, para repetir a dose e proporcionar aos fãs paulistanos mais uma noite de pura magia musical.

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho" - Foto: Divulgação
João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho" - Foto: Divulgação

João Gomes

