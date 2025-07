João Gomes participa do ensaio de gestante de sua esposa, Ary Mirelle

João Gomes e Ary Mirelle celebram a reta final da gestação do segundo filho com ensaio fotográfico ao ar livre

O cantor João Gomes e sua esposa, a influencer Ary Mirelle, estão na reta final da gestação do segundo filho, que vai se chamar Joaquim. Para registrar o tamanho do barrigão, eles fizeram um ensaio fotográfico ao ar livre em Pernambuco.

Nas fotos, o casal apareceu com roupas em tons claros. Inclusive, João e seu filho mais velho, Jorge, apareceram com looks iguais.

Por sua vez, Ary posou com o barrigão à mostra e recebeu o carinho do marido apaixonado. "Meu filho é meu coração batendo em outra pessoa. Agora contando os dias para nossa família aumentar e esse amor genuíno crescer", disse ela.

Ary Mirelle revela se vai tentar ter uma menina

Recentemente, Ary Mirelle aproveitou um tempo livre para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Grávida de um menino, que se chamará Joaquim, e mãe de Jorge, de 1 ano — ambos frutos de seu relacionamento com o cantor João Gomes —, ela respondeu se o casal pretende tentar ter uma menina depois que o caçula nascer; confira detalhes!

Ary Mirelle já se pronunciou sobre ataques

Recentemente, a esposa de João Gomes contou que foi criticada após publicar um vídeo onde aparece alimentando o primogênito. "Não posso dar comida na boca do meu filho que o povo já fica metendo o pau em mim e falando que Jorge não se desenvolve, que ele é diferente de um monte de criança... É uma comparação ridícula! Sinceramente, é estressante", começou ela.

"Eu sou incentivadora do meu filho! Ele tem terapeuta ocupacional, fisioterapia, pediatra e tudo. Cuido do meu filho muito bem e está se desenvolvendo muito bem conforme a idade que ele tem. Ele é um bebê de um ano e prematuro. Então, me ajude... Tem que ter muita paciência! Fale o que quiser de mim, mas não fale do meu filho que dói e a gente não é obrigada aceitar o que falam do meu filho por ser pessoa pública", completou a influencer.

