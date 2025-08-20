Ary Mirelle encanta ao mostrar o quarto do segundo filho com João Gomes

A influenciadora digital Ary Mirelle compartilhou os detalhes do quarto de Joaquim, o segundo filho que espera com o cantor João Gomes

Ary Mirelle encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 20, ao mostrar os detalhes do quarto de Joaquim, o segundo filho que espera com o cantor João Gomes.

O espaço do bebê foi conta com um berço, um sofá e uma cômoda, todos com detalhes em madeira, além de uma poltrona e do guarda-roupa. Nas paredes, há desenhos da natureza e de animai. Ao dividir os registros do quartinho do herdeiro, a influenciadora digital se derreteu.

"O coração transborda ao viver, mais uma vez, a magia de preparar um quartinho para receber nosso bebê. Quando montamos o do Jorge, parecia impossível que aquele momento pudesse se repetir com tanta intensidade. Hoje, revivemos essa emoção com Joaquim, em um espaço que guarda memórias e agora acolhe novos sonhos", escreveu no começo da legenda.

A mamãe de Jorge, de um aninho, completou: "É especial ver que os móveis escolhidos com tanto carinho para o quarto de Jorge, continuam perfeitos, cheios de aconchego e qualidade para receber Joaquim. Cada detalhe é um abraço de amor que atravessa o tempo e acompanha nossa família em mais um capítulo inesquecível."

Ary Mirelle tem compartilhado as etapas da segunda gestação com seus seguidores, e recentemente, ela revelou que tem enfrentado algumas dificuldades para realizar tarefas simples do dia a dia, como colocar uma calça. A influenciadora digital ainda contou que João Gomes tem a ajudado bastante com essas questões. "Outra coisa difícil para quem não gosta de pedir ajuda a ninguém e faz tudo sozinha… final de gravidez, não consigo colocar uma roupa de baixo mais, peço ajuda sempre", disse ela.

Além da dificuldade em conseguir colocar uma roupa, a mulher do cantor também contou às seguidoras que tem observado algumas partes de seu corpo mais escuras. "Como tudo muda. Meus seios estão começando a ficar pesados, sinto eles maiores. Mas vai passar", desabafou.

João Gomes faz tatuagem em homenagem à esposa Ary Mirelle

A influenciadora digital Ary Mirelle usou as redes sociais para mostrar a homenagem especial que recebeu do marido, o cantor João Gomes. Ele tatuou o nome da amada acompanhado de um desenho do Stitch, personagem icônico da animação da Disney.

Nos stories, Ary exibiu o resultado e brincou: "Fez tatuagem com meu nome, agora tem que fazer uma bem grandona na testa". Já João explicou o motivo da escolha do desenho: "É uma homenagem. No filme, o Stitch estava descobrindo a música com o ukulele, e eu estava descobrindo o meu amor", disse o forrozeiro. Mais tarde, o cantor também se declarou nas redes: "Você não é só o amor da minha vida, você é a vida me amando de volta", escreveu, marcando Ary na publicação.

