  Bebê
  2. Neymar Jr se derrete ao mostrar foto inédita da filha caçula: 'Melzinha'
Que fofura!

Neymar Jr se derrete ao mostrar foto inédita da filha caçula: 'Melzinha'

Alerta fofura! O jogador de futebol Neymar Jr compartilhou uma nova foto da filha caçula, Mel, de olhos abertos; veja o registro

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 07h55

Neymar Jr é pai de Mel
O jogador de futebol Neymar Jr encantou o público na noite de terça-feira, 26, ao compartilhar um novo registro fofíssimo da filha caçula, Mel. A bebê, fruto de seu casamento com a influenciadora Bruna Biancardi, chegou ao mundo em julho deste ano.

Na foto publicada por Neymar, a pequena aparece deitada, de olhos bem abertos, enquanto a câmera registrava o momento. Esbanjando fofura, a herdeira caçula do atleta do Santos vestia um body bem confortável na cor lilás. "Melzinha", se derreteu o jogador na legenda da imagem.

Mais cedo, Bruna Biancardi também compartilhou com os seguidores duas fotos inéditas das filhas. Além de Mel, os dois são pais de Mavie, de quase 2 aninhos. Em seu perfil oficial, a influenciadora mostrou um clique da primogênita do casal usando um vestido, uma capa vermelha e uma tiara. 

Depois, ela mostrou a caçulinha: na foto, Mel está com uma roupa toda branca, enquanto tira um cochilo. Bruna Biancardi, que tem dividido vários momentos das herdeiras com o público, compartilhou recentemente um clique das duas pequenas com looks iguais, que foram presentes da tia Rafaella Santos, com a frase "eu sou resposta de oração".

Neymar Jr mostra nova foto da filha caçula, Mel - Foto: Reprodução / Instagram
Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Mavie e Mel, frutos do atual casamento de Neymar Jr com Bruna Biancardi, o jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, que completou 14 anos recentemente, da antiga união com Carol Dantas, e da pequena Helena, de 1 ano, de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Neymar Jr é pai de quatro filhos - Foto: Reprodução / Instagram
Neymar Jr homenageia o filho em data especial

Neymar Jr. usou as redes sociais na tarde de domingo, 24, para comemorar uma data muito especial: o aniversário de 14 anos de Davi Lucca, seu filho com a influenciadora digital Carol Dantas. 

Para comemorar a data especial, o jogador de futebol compartilhou em seu perfil um vídeo com vários momentos em que aparece abraçado e jogando bola com o primogênito. Já na legenda, o atleta escreveu uma bela homenagem. 

"Davizinho, meu filhão… PARABÉNS!! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar. Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo 01", declarou Neymar.

Davi Lucca também ganhou homenagens dos avós paternos, Nadine Gonçalves e Neymar, e da madrasta, Bruna Biancardi.

Leia também: Neymar Jr recebe mensagem carinhosa do filho após derrota do Santos

Neymar Jr parabeniza o filho, Davi Lucca, em seu aniversário de 14 anos - Foto: Reprodução / Instagram
