Bruna Biancardi explode o fofurômetro com fotos inéditas de Mavie e Mel

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos de Mavie e Mel, suas filhas com Neymar Jr

Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta terça-feira, 26, ao compartilhar fotos inéditas de suas duas filhas, Mavie, de um aninho, e Mel, de um mês, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou primeiro um clique da primogênita. Na imagem, a pequena aparece usando um vestido, uma capa vermelha e uma tiara. Depois, ela mostrou a caçulinha. Na fotos, Mel está com uma roupa toda branca, enquanto tira um cochilo.

Bruna tem compartilhado vários momentos das filhas com seus seguidores. Recentemente, ela postou fotos com Mavie após desembarcar do helicóptero de Neymar Jr. Depois, ela posou sentada em um sofá com Mel, que está dormindo em seus braços.

Para o passeio, a filha mais velha da influencer surgiu usando uma camiseta, calça, jaqueta e um tênis, todas as peças brancas, assim como a irmã, Mel, que estava com um macacão branco. Já Bruna optou por um look preto: uma jaqueta, calça e sapato de salto alto. Ao dividir os registros, a mamãe se derreteu pelas herdeiras: "Recarregam minha energia... Obrigada Deus", escreveu na legenda.

Confira as fotos:

Bruna Biancardi posta foto de Mavie - Foto: Instagram

Bruna Biancardi posta foto de Mel - Foto: Instagram

Bruna Biancardi comemora o aniversário do filho de Neymar Jr

Davi Lucca, filho do jogador de futebol Neymar Jr com a influenciadora digital Carol Dantas, completou 14 anos neste último domingo, 24, e ganhou uma homenagem especial de sua madrasta, Bruna Biancardi. Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo em que seu enteado aparece brincando com a irmã, Mavie, de um aninho, sua filha com o atacante do Santos, e encheu o menino de elogios.

"Parabéns, Davizinho! Desde o dia que te conheci, percebi que você era diferente... puro, alegre, gosta de conversar olhando nos olhos, se preocupa com todos, não tem maldade nenhuma... você é especial demais! Que Deus e preserve assim e abençoe sempre a sua vida. Obrigada por sempre ter me acolhido tão bem e por ser um irmão tão incrível! Te amamos e estaremos sempre aqui pra você", disse Biancardi, que também é mãe de Mel, de um mês.

Bruna também compartilhou uma foto em que aparece andando de carro com Davi Lucca. Na imagem, o primogênito de Neymar aparece deitado em seu colo. "2021", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração.

