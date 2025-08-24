Neymar Jr presta homenagem especial no aniversário do filho: 'Muito orgulho'

O jogador de futebol Neymar Jr. postou um vídeo com vários momentos ao lado de Davi Lucca e celebrou o aniversário de 14 anos do herdeiro

Neymar Jr. usou as redes sociais na tarde deste domingo, 24, para comemorar uma data muito especial: o aniversário de 14 anos de Davi Lucca, seu filho com a influenciadora digital Carol Dantas.

Para comemorar a data especial, o jogador de futebol compartilhou em seu perfil um vídeo com vários momentos em que aparece abraçado e jogando bola com o primogênito. Já na legenda, o atleta escreveu uma bela homenagem.

"Davizinho, meu filhão… PARABÉNS!! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar. Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo 01", declarou Neymar.

Mais cedo, Davi Lucca também recebeu homenagem dos avós paternos. Nadine Gonçalves compartilhou uma foto do neto e o parabenizou. "Parabéns, bebê! Que ao olhar para o horizonte, você sempre veja o amor e o cuidado de Deus na sua vida, que você saiba confiar e acreditar no ouvir dele, que as suas palavras e orações serão sempre ouvidas pelo único que sabe todas as coisas. Que hoje e sempre você seja muito feliz, que saiba o quanto você é amado por todos. Felicidades! Te amo", disse a mãe de Neymar.

Já Neymar Pai compartilhou em seu perfil um vídeo com momentos que viveu ao lado do neto e declarou: "Eu pisquei e já se passaram 14 anos, hein Davi!! Hoje é seu dia, sempre com uma palavra especial, sempre nos surpreendendo!! Feliz aniversário", escreveu.

Vale lembra que o jogador do Santos também é pai de Mavie, de um ano, e de Mel, de um mês, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi, e de Helena, de um ano, sua filha com a modelo Amanda Kimberlly.

Confira:

Neymar Jr recebe mensagem carinhosa do filho após derrota do Santos

O jogador de futebol Neymar Jr recebeu uma mensagem carinhosa do filho mais velho, Davi Lucca, logo após a derrota do Santos. O time onde o atleta atua jogou contra o Vasco no domingo, 17, e perdeu de 6 a 0 para o clube carioca.

"Boa noite, pai, sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito", iniciou Davi Lucca.

"Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é MEU pai, e sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é fod*. Te amo do fundo do meu coração", continuou o jovem.

"E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso, ao invés, use isso como motivação para sempre ser melhor do que ontem. Nunca se esqueça, VOCE É FOD*. VAI PRA CIMA DELES", concluiu o herdeiro de Neymar Jr.

