Filhas de Neymar Jr. e Bruna Biancardi surgem com looks iguais em nova foto; veja!

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu seus seguidores das redes sociais na noite deste sábado, 23, ao compartilhar fotos inéditas das filhas, Mavie e Mel, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nos stories, a influenciadora mostrou as filhas usando looks iguais. As duas vestiam um macaquinho marrom com a frase “eu sou resposta de oração”, combinado com camisa de manga longa de gola e meia alta. "Looks iguais, porém a Mavie não queria tirar foto, kkkk", escreveu Biancardi na legenda.

Bruna Biancardi posta fotos das filhas - Foto: Reprodução/Instagram

Outras fotos das filhas de Bruna Biancardi e Neymar Jr

Na última quarta-feira, 20, Bruna Biancardi fez uma publicação nas redes sociais com novas fotos em família. Nos registros, ela apareceu com a primogênita após desembarcar do helicóptero do marido. Depois, ela posou sentada em um sofá com a caçula, que estava dormindo em seus braços.

Para o passeio, Mavie surgiu usando uma camiseta, calça, jaqueta e um tênis, todas as peças brancas, assim como a irmã, Mel, que estava com um macacão branco. Já Bruna optou por um look preto: uma jaqueta, calça e sapato de salto alto.

Ao dividir os registros, a mamãe se derreteu pelas herdeiras: "Recarregam minha energia... Obrigada Deus", escreveu a mulher de Neymar na legenda, recendo vários elogios. "Mavie é um encanto", disse uma seguidora. "Lindas, perfeitas", afirmou outra. "Três princesas, Deus é perfeito", comentou uma fã. "Como não se derreter com o sorrisinho dessas princesas?", questionou mais uma.

Neymar Jr recebe mensagem carinhosa do filho

Além de Mel e Mavie, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, com Amanda Kimberlly. E ele mostrou que recebeu uma mensagem carinhosa do primogênito logo após a derrota do Santos. O time onde o atleta atua jogou contra o Vasco no último domingo, 17, e perdeu de 0 a 6 para o clube carioca.

Por meio das redes sociais, Neymar compartilhou o recado enviado pelo primogênito, que fez questão de demonstrar apoio ao pai. "Boa noite pai, sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito", iniciou Davi Lucca.

"Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é MEU pai, e sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é fod*. Te amo do fundo do meu coração", continuou o jovem.

"E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso, ao invés, use isso como motivação para sempre ser melhor do que ontem. Nunca se esqueça, VOCE É FOD*. VAI PRA CIMA DELES", concluiu o herdeiro de Neymar Jr.

