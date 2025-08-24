CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Filhas de Neymar Jr. e Bruna Biancardi surgem com looks iguais em nova foto; veja!
Atualidades / Família

Filhas de Neymar Jr. e Bruna Biancardi surgem com looks iguais em nova foto; veja!

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou fotos inéditas das filhas, Mavie e Mel, frutos de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 24/08/2025, às 08h28

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bruna Biancardi, Neymar e as filhas
Bruna Biancardi, Neymar e as filhas - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu seus seguidores das redes sociais na noite deste sábado, 23, ao compartilhar fotos inéditas das filhas, Mavie e Mel, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr

Nos stories, a influenciadora mostrou as filhas usando looks iguais. As duas vestiam um macaquinho marrom com a frase “eu sou resposta de oração”, combinado com camisa de manga longa de gola e meia alta. "Looks iguais, porém a Mavie não queria tirar foto, kkkk", escreveu Biancardi na legenda.

Bruna Biancardi posta fotos das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi posta fotos das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi posta fotos das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi posta fotos das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi posta fotos das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi posta fotos das filhas - Foto: Reprodução/Instagram

Outras fotos das filhas de Bruna Biancardi e Neymar Jr

Na última quarta-feira, 20, Bruna Biancardi fez uma publicação nas redes sociais com novas fotos em família. Nos registros, ela apareceu com a primogênita após desembarcar do helicóptero do marido. Depois, ela posou sentada em um sofá com a caçula, que estava dormindo em seus braços.

Para o passeio, Mavie surgiu usando uma camiseta, calça, jaqueta e um tênis, todas as peças brancas, assim como a irmã, Mel, que estava com um macacão branco. Já Bruna optou por um look preto: uma jaqueta, calça e sapato de salto alto. 

Ao dividir os registros, a mamãe se derreteu pelas herdeiras: "Recarregam minha energia... Obrigada Deus", escreveu a mulher de Neymar na legenda, recendo vários elogios. "Mavie é um encanto", disse uma seguidora. "Lindas, perfeitas", afirmou outra. "Três princesas, Deus é perfeito", comentou uma fã. "Como não se derreter com o sorrisinho dessas princesas?", questionou mais uma. 

Neymar Jr recebe mensagem carinhosa do filho 

Além de Mel e Mavie, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, com Amanda Kimberlly. E ele mostrou que recebeu uma mensagem carinhosa do primogênito  logo após a derrota do Santos. O time onde o atleta atua jogou contra o Vasco no último domingo, 17, e perdeu de 0 a 6 para o clube carioca.

Por meio das redes sociais, Neymar compartilhou o recado enviado pelo primogênito, que fez questão de demonstrar apoio ao pai. "Boa noite pai, sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito", iniciou Davi Lucca.

"Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é MEU pai, e sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é fod*. Te amo do fundo do meu coração", continuou o jovem.

"E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso, ao invés, use isso como motivação para sempre ser melhor do que ontem. Nunca se esqueça, VOCE É FOD*. VAI PRA CIMA DELES", concluiu o herdeiro de Neymar Jr.

Leia tambémVeja o presente que Neymar Jr ganhou do filho mais velho no Dia dos Pais

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

NeymarBruna Biancardi
Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi Mavie  Bruna Biancardi ajuda da gerência de uma marca de roupas e teve um canal no YouTube com uma amiga Bruna Biancardi  Neymar Jr. Neymar Jr   

Leia também

Família

Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro exibe fotos inéditas com o irmão caçula: 'Lindão'

ROMANCE

Fátima Bernardes e Beatriz Bonemer - Foto: Reprodução/Instagram

Filha de Fátima Bernardes divide momento romântico com o namorado; saiba quem é

ANIVERSÁRIO

Virginia Fonseca e Vini Jr - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca revela que foi à festa de Vini Jr: 'Minha última ressaca'

Redes sociais

Poliana Rocha e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha reage ao ver fotos de Virginia Fonseca em Barretos

Desabafo

Dado Dolabella e Luan Pereira - Foto: Reprodução/Instagram

Luan Pereira revela nova atitude de Dado Dolabella após confusão

Pronunciamento

Dado Dolabella explica confusão com Wanessa e Luan Pereira - Foto: Reprodução/Instagram

Dado Dolabella revela plano com Wanessa antes de confusão com Luan Pereira

Últimas notícias

Neymar Jr e Davi LuccaPais de Neymar Jr celebram aniversário do neto Davi Lucca
No elenco da novela global Êta Mundo Melhor! o ator aproveita os dias de folga na Ilha de CARAS ao lado da noivaMiguel Rômulo vive felicidade dos reencontros: 'Casamento perfeito da arte'
Ticiane PinheiroTiciane Pinheiro exibe fotos inéditas com o irmão caçula: 'Lindão'
Mariana SenaMariana Sena revela hobby curioso para aliviar a mente: 'Faço com frequência'
Fátima Bernardes e Beatriz BonemerFilha de Fátima Bernardes divide momento romântico com o namorado; saiba quem é
Virginia Fonseca e Vini JrVirginia Fonseca revela que foi à festa de Vini Jr: 'Minha última ressaca'
Bruna Biancardi, Neymar e as filhasFilhas de Neymar Jr. e Bruna Biancardi surgem com looks iguais em nova foto; veja!
Poliana Rocha e Virginia FonsecaPoliana Rocha reage ao ver fotos de Virginia Fonseca em Barretos
Dado Dolabella e Luan PereiraLuan Pereira revela nova atitude de Dado Dolabella após confusão
GretchenEspecialista sobre nova mudança de Gretchen: 'É seguro, mas exige cuidados'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade