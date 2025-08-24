Bruna Biancardi comemora o aniversário do filho de Neymar Jr: 'Você é especial'

A influenciadora digital Bruna Biancardi prestou uma homenagem especial para o enteado, Davi Lucca, que completou 14 anos neste domingo, 24

Davi Lucca, filho do jogador de futebol Neymar Jr com a influenciadora digital Carol Dantas, completou 14 anos neste domingo, 24, e ganhou uma homenagem especial de sua madrasta, Bruna Biancardi.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo em que seu enteado aparece brincando com a irmã, Mavie, de um aninho, sua filha com o atacante do Santos, e encheu o menino de elogios.

"Parabéns, Davizinho! Desde o dia que te conheci, percebi que você era diferente... puro, alegre, gosta de conversar olhando nos olhos, se preocupa com todos, não tem maldade nenhuma... você é especial demais!", afirmou ela no começo do texto.

"Que Deus e preserve assim e abençoe sempre a sua vida. Obrigada por sempre ter me acolhido tão bem e por ser um irmão tão incrível! Te amamos e estaremos sempre aqui pra você", finalizou Biancardi, que também é mãe de Mel, de um mês.

Bruna também compartilhou uma foto em que aparece andando de carro com Davi Lucca. Na imagem, o primogênito de Neymar aparece deitado em seu colo. "2021", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração.

Mais cedo, Neymar Jr celebrou os 14 anos do filho. Em suas redes sociais, o jogador de futebol compartilhou um vídeo com vários momentos em que aparece abraçado e jogando bola com Davi Lucca e prestou uma homenagem especial. "Davizinho, meu filhão… PARABÉNS!! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar. Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo 01", declarou o atleta.

Os avós paternos também homenagearam o garoto. "Parabéns, bebê! Que ao olhar para o horizonte, você sempre veja o amor e o cuidado de Deus na sua vida, que você saiba confiar e acreditar no ouvir dele, que as suas palavras e orações serão sempre ouvidas pelo único que sabe todas as coisas. Que hoje e sempre você seja muito feliz, que saiba o quanto você é amado por todos. Felicidades! Te amo", disse Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, ao compartilhar uma foto do neto.

Neymar Pai compartilhou em seu perfil um vídeo com momentos que viveu ao lado do neto e declarou: "Eu pisquei e já se passaram 14 anos, hein Davi!! Hoje é seu dia, sempre com uma palavra especial, sempre nos surpreendendo!! Feliz aniversário", escreveu ele.

Confira:

