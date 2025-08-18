CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Esporte
  2. Neymar Jr recebe mensagem carinhosa do filho após derrota do Santos
Esporte / Apoio

Neymar Jr recebe mensagem carinhosa do filho após derrota do Santos

Filho mais velho de Neymar Jr, Davi Lucca enviou uma mensagem de apoio ao pai após o Santos perder de 6 a 0 para o Vasco

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 07h50

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Neymar Jr e o filho mais velho, Davi Lucca
Neymar Jr e o filho mais velho, Davi Lucca - Foto: Reprodução / Instagram

O jogador de futebol Neymar Jr recebeu uma mensagem carinhosa do filho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos, logo após a derrota do Santos. O time onde o atleta atua jogou contra o Vasco no domingo, 17, e perdeu de 0 a 6 para o clube carioca.

Por meio das redes sociais, Neymar compartilhou o recado enviado pelo primogênito, que fez questão de demonstrar apoio ao pai. O jovem ainda pediu para que o jogador siga em frente de cabeça erguida, ressaltando que sempre estará ao seu lado.

"Boa noite pai, sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito", iniciou Davi Lucca.

"Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é MEU pai, e sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é fod*. Te amo do fundo do meu coração", continuou o jovem.

"E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso, ao invés, use isso como motivação para sempre ser melhor do que ontem. Nunca se esqueça, VOCE É FOD*. VAI PRA CIMA DELES", concluiu o herdeiro de Neymar Jr.

Filho de Neymar Jr, Davi Lucca manda mensagem de apoio ao jogador - Reprodução/Instagram
Filho de Neymar Jr manda mensagem de apoio ao jogador - Reprodução/Instagram

O que Neymar disse após a derrota do Santos?

O jogador de futebol Neymar Jr falou pela primeira vez sobre a goleada histórica que o time Santos levou no domingo, 17. O time perdeu de 6 a 0 contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Depois de chorar em campo, ele desabafou sobre a derrota.

"Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos, obviamente sem as vias de fato. Mas xingar e ofender hoje está no direito. Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas. Hoje foi uma merda, essa é a realidade", disse ele.

E completou: "Resumindo tudo: foi uma merda. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Todo mundo tem que botar sua cabeça no travesseiro, ir para casa e pensar no que quer fazer. Com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos em campo não precisa nem reapresentar na quarta-feira".

Leia também: Veja o presente que Neymar Jr ganhou do filho mais velho no Dia dos Pais

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

santosDavi LuccaNeymar Jr
Neymar Jr. Neymar Jr   

Leia também

Futebol

Neymar Jr - Foto: Getty Images

Neymar Jr fala pela 1ª vez após sofrer goleada histórica: ‘Muita vergonha’

Casamento

Gabigol e Rafaella Santos - Foto: Getty Images; Reprodução / Instagram

Gabigol e Rafaella Santos planejam casamento e filho em 2025, diz colunista

Novidade

Tico Sahyoun e Pedro Zannoni - Foto: Divulgação

Rackets in Paradise: Evento de tênis e beach tennis chega ao Brasil com estrelas do esporte

Noivado

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo - Foto: Reprodução / Instagram

Valor do anel que Cristiano Ronaldo deu para a noiva é revelado

Noivado

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo - Foto: Reprodução / Instagram

Cristiano Ronaldo dá anel de noivado gigante para Georgina Rodriguez

Data especial

Neymar Jr e o filho mais velho, Davi Lucca - Foto: Reprodução / Instagram

Veja o presente que Neymar Jr ganhou do filho mais velho no Dia dos Pais

Últimas notícias

Neymar Jr e o filho mais velho, Davi LuccaNeymar Jr recebe mensagem carinhosa do filho após derrota do Santos
Carolina Dieckmmann conta que o filho não comeu boloCarolina Dieckmmann conta que o filho recusou comer bolo de sua festa
Karol Gerez e Zé FelipeBailarina que viu seu nome envolvido em rumores anuncia saída do balé de Zé Felipe
Flor GilFlor Gil recebe o carinho da namorada em show no Rio de Janeiro
Lívia AndradeLívia Andrade revela que já existe ‘treta’ na Dança dos Famosos
Humberto Martins aponta preocupação em consumir alimentos naturaisHumberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
Neymar JrNeymar Jr fala pela 1ª vez após sofrer goleada histórica: ‘Muita vergonha’
Diego e Victor HugoCaminhão de dupla sertaneja atinge pessoas em evento: 'Sofreu um mal súbito'
Sabrina Sato tem o hábito de usar sapatos saltos em diversas aparições públicasMédico alerta para hábito de Sabrina Sato: 'Pode trazer riscos à saúde'
Rodrigo Faro brinca que sua estratégia é 'sempre causar'Rodrigo Faro revela estratégia na Dança dos Famosos: 'Vamos ver o que vai acontecer'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade