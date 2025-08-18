Neymar Jr recebe mensagem carinhosa do filho após derrota do Santos

Filho mais velho de Neymar Jr, Davi Lucca enviou uma mensagem de apoio ao pai após o Santos perder de 6 a 0 para o Vasco

O jogador de futebol Neymar Jr recebeu uma mensagem carinhosa do filho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos, logo após a derrota do Santos. O time onde o atleta atua jogou contra o Vasco no domingo, 17, e perdeu de 0 a 6 para o clube carioca.

Por meio das redes sociais, Neymar compartilhou o recado enviado pelo primogênito, que fez questão de demonstrar apoio ao pai. O jovem ainda pediu para que o jogador siga em frente de cabeça erguida, ressaltando que sempre estará ao seu lado.

"Boa noite pai, sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito ", iniciou Davi Lucca.

"Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é MEU pai, e sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é fod*. Te amo do fundo do meu coração ", continuou o jovem.

"E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso, ao invés, use isso como motivação para sempre ser melhor do que ontem. Nunca se esqueça, VOCE É FOD*. VAI PRA CIMA DELES", concluiu o herdeiro de Neymar Jr.

Filho de Neymar Jr manda mensagem de apoio ao jogador - Reprodução/Instagram

O que Neymar disse após a derrota do Santos?

O jogador de futebol Neymar Jr falou pela primeira vez sobre a goleada histórica que o time Santos levou no domingo, 17. O time perdeu de 6 a 0 contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Depois de chorar em campo, ele desabafou sobre a derrota.

"Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos, obviamente sem as vias de fato. Mas xingar e ofender hoje está no direito. Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas. Hoje foi uma merda, essa é a realidade", disse ele.

E completou: "Resumindo tudo: foi uma merda. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Todo mundo tem que botar sua cabeça no travesseiro, ir para casa e pensar no que quer fazer. Com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos em campo não precisa nem reapresentar na quarta-feira".

Leia também: Veja o presente que Neymar Jr ganhou do filho mais velho no Dia dos Pais