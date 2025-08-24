Pais de Neymar Jr celebram aniversário do neto Davi Lucca

Filho mais velho do jogador de futebol Neymar Jr. com a influenciadora digital Carol Dantas, Davi Lucca está completando 14 anos

Filho mais velho do jogador de futebol Neymar Jr com a influenciadora digital Carol Dantas, Davi Lucca está completando 14 anos neste domingo, 24. Para celebrar a data, os avós do menino, Nadine Gonçalves e Neymar Pai, prestaram homenagens em suas redes sociais.

"Parabéns, bebê! Que ao olhar para o horizonte, você sempre veja o amor e o cuidado de Deus na sua vida, que você saiba confiar e acreditar no ouvir dele, que as suas palavras e orações serão sempre ouvidas pelo único que sabe todas as coisas. Que hoje e sempre você seja muito feliz, que saiba o quanto você é amado por todos. Felicidades! Te amo", postou Nadine ao compartilhar uma foto de Davi.

Já Neymar Pai compartilhou um vídeo com momentos que viveu ao lado do neto e declarou: "Eu pisquei e já se passaram 14 anos, hein Davi !! Hoje é seu dia, sempre com uma palavra especial, sempre nos surpreendendo !! Feliz aniversário."

Vale lembrar que Neymar tem 4 filhos. Além de Davi Lucca, ele também é pai de Mavie, de quase 2 anos, Mel, de um mês, suas filhas com Bruna Biancardi. E dapequena Helena, que completou 1 ano de vida em julho, fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Neymar Jr mostra mensagem carinhosa do filho após derrota do Santos

Após a derrota do Santos para o Vasco por 6 a 0 no domingo, 17, o jogador Neymar Jr. recebeu uma mensagem carinhosa do filho mais velho, Davi Lucca. Pelo Instagram, o atleta compartilhou o recado do primogênito, que demonstrou apoio e pediu que o pai siga em frente de cabeça erguida, lembrando que sempre estará ao seu lado.

"Boa noite pai, sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito", iniciou Davi Lucca.

"Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é MEU pai, e sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é fod*. Te amo do fundo do meu coração", continuou o jovem.

"E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso, ao invés, use isso como motivação para sempre ser melhor do que ontem. Nunca se esqueça, VOCE É FOD*. VAI PRA CIMA DELES", concluiu o herdeiro de Neymar Jr.

Foto especial com o filho

No início de agosto, Neymar mostrou que estava em casa curtindo a companhia do herdeiro. Na imagem, publicada com efeito preto e branco, pai e filho aparecem bem confortáveis sentados em um sofá: "Meu 01", escreveu Neymar na legenda do clique. Veja aqui a foto!

Em julho deste ano, o jogador entrou em campo ao lado de Davi e Mavie, de quase 2 anos, sua primeira filha com Bruna Biancardi. Na ocasião, o craque fez um gol que garantiu a vitória de 1 a 0 para o Santos em uma partida contra o Flamengo na Vila Belmiro.

