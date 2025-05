Virginia falou sobre 'crise' na relação com Zé Felipe: 'Precisa se conhecer'

Foi o motivo? Há um mês, Virginia falou em entrevista para o Hugo Gloss sobre não ter tido tempo de casal para conhecer Zé Felipe; veja a revelação

Há cerca de um mês, a influenciadora digital Virginia Fonseca deu um entrevista para o Hugo Gloss e que só foi revelada pelo jornalista nesta quarta-feira, 28, um dia depois do fim do casamento da famosa e de Zé Felipe.

Na ocasião, o comunicador conversou com a empresária no SBT e ela falou sobre estar vivendo uma fase diferente com o esposo. Na época, a apresentadora revelou que eles nunca tinham tido tempo de casal para se conhecerem e que resolveram começar a fazer isso. A partir daí, o ex-casal marcou a viagem a sós para o Japão e ela detalhou a situação.

"Já estamos há cinco anos juntos e claro, a gente passa por momentos que não são tão fáceis, até porque eu e o Zé, a gente não teve um momento para se conhecer como casal . A gente, enfim, no segundo dia ele me pediu em namoro, com um mês a gente estava morando junto, com dois meses eu estava grávida aí depois um filho atrás do outro, três filhos e trabalho no meio disso tudo, conquistas e tudo mais, confusão que a gente não para... É muita coisa em pouco tempo",relembrou como a relação aconteceu rápido.

Virginia falou mais: "Então, eu e o Zé, agora que a gente está tendo esse tempo, que realmente eu decidi que não quero ter mais filhos, eu estou com o DIU e tal, a gente está conciliando tempo para a gente. Agora a gente está tendo mais, agora no aniversário dele, ele optou por viajar só eu e ele, então vamos viajar só nós dois".

A famosa então revelou que eles estavam precisando de um tempo sozinhos para realmente se conhecerem. "A gente está sentindo necessidade disso. Cara, a gente precisa se conhecer, a gente precisar estar a gente, o casal, é importante, agora a gente está vivendo isso", declarou há um mês. Um tempo depois, eles viajaram para o Japão, onde até fizeram uma tatuagem juntos.

Segundo fontes próximos deles disseram ao portal Leo Dias, o motivo do término teria sido isso: a falta de tempo só para eles e sozinhos. Com uma rotina agitada de trabalho e sempre acompanhado, o casal teria tido o esfriamento da relação.

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.