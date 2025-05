Em meio a boatos e suposições, motivo para o fim do casamento de Virginia e Zé Felipe é revelado; veja como a relação chegou ao fim

A notícia do fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe pegou a todos de surpresa. Pais de três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, eles eram exemplo e inspiração de família para a juventude. Mas o que teria levado a relação chegar ao fim?

Segundo noticiado pelo portal Leo Dias, fontes próximas ao ex-casal comentaram que eles estavam se distanciando por conta da rotina muito agitada. Além de empresária, Virginia se divide com seu trabalho de apresentadora no SBT e outros compromissos.

Já Zé Felipe viaja pelo Brasil para fazer seus shows e além disso, a presença de muitas pessoas na mansão deles, como amigos e funcionários, também teria influenciado para o esfriamento do relacionamento deles. A falta de momentos sozinhos teria sido o estopim para não conseguirem se reconectar como casal.

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.