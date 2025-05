Como Virginia Fonseca e Zé Felipe se conheceram? Relembre a história de amor do ex-casal

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na noite desta terça-feira, 27. Relembre a história do casal

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na noite desta terça-feira, 27. Juntos desde 2020, o casal teve três filhos: Maria Alice, 3, Maria Flor, 2, e José Leonardo, de oito meses. Com isso, que tal relembrar a história de amor deles?

Em 2020, Zé Felipe conheceu Virginia Fonseca, que já fazia sucesso como influencer no TikTok, através de um de seus vídeos. Interessado pela loira, ele tomou a iniciativa e enviou uma mensagem. O interesse foi recíproco e, a partir daí, os dois começaram a se falar virtualmente.

Como eles se conheceram?

Durante esse período, o cantor dedicou uma música para a amada. Enquanto Zé Felipe já morava em Goiânia (GO), Virginia Fonseca vivia em Londrina (PR). O fiilho de Leonardo decidiu ir até a cidade paranaense conhecer a jovem e logo a pediu em namoro. Os dois assumiram o namoro publicamente em julho de 2020 após rumores de affair.

Com isso, Virginia se mudou para a casa do artista. Em setembro de 2020, o casal anunciou que estava à espera da primeira filha. " Não foi programado. A gente não programou. Eu fiz uma lipo lad e precisava ficar trinta dias antes da cirurgia sem tomar anticoncepcional e acabei não voltando. Pensei, depois da cirurgia, quando a menstruação descer, eu coloco o Diu", disse ela na época.

Casamento e primeira filha

Para quem não se lembra, o casal oficializou a união após nove meses de namoro em uma cerimônia intimista na casa deles em 2021. "E de todos os sonhos, um se realizou hoje! Me casei com o amor da minha vida, prometo ser fiel, te amar e te respeitar até que a morte nos separe!! Como eu sempre digo, te amo infinito e além", escreveu Virginia na época. Em 30 de maio de 2021, nasceu Maria Alice, primeira filha do casal.

Segunda filha

Nove meses depois, em março de 2022, a influenciadora anunciou que estava à espera de mais uma menina. Maria Flor veio ao mundo em setembro de 2022 e é a segunda filha do casal . "Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném p alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre", celebrou a famosa.

Terceiro filho

A gravidez do terceiro filho foi anunciada em janeiro de 2024. O nascimento do pequeno aconteceu em setembro. “O irmão das Marias, nasceu na tarde deste domingo, 08 de setembro, em Goiânia às 17h00, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros", informaram.

Mansões

Além de formarem uma família, Virginia e Zé Felipe também ergueram uma mansão em Goiânia (GO), onde vivem desde julho de 2024 com os três filhos. Eles compraram ainda uma mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde costumavam aproveitar momentos de lazer em família.

