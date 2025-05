A tatuagem de Virginia e Zé Felipe antes de separação; veja o significado

Em viagem ao Japão, antes de se separarem, nova tatuagem de Virginia e Zé Felipe foi feita nas mãos deles; veja o significado e como ela é

Antes de anunciarem sua separação, na noite desta terça-feira, 27, Virginia e Zé Felipe fizeram uma viagem sozinhos para o Japão para comemorarem o aniversário do cantor. Na ocasião, eles viveram experiências únicas e resolveram eternizar o momento com uma nova tatuagem.

Tanto o artista quanto a empresária, ambos têm várias tattoos pelo corpo e decidiram colocar mais uma que simboliza o amor entre eles. Na ocasião, o ex-casal fez uma tatuagem em kanji que signfica "amor" . Na época, a influenciadora digital postou cliques de quando estavam no estúdio fazendo o desenho nas mãos.

"Hoje decidimos eternizar na pele nossa viagem que está sendo super especial e divertida! Fizemos uma tatuagem em kanji com significado “AMOR” que Deus abençoe o nosso e que seja eterno", contou ela.

Veja a tatuagem de Virginia e Zé Felipe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

