Sophia Valverde é surpreendida com pedido de namoro de influenciador: 'Feliz'

Atriz de 'As Aventuras de Poliana', Sophia Valverde compartilha vídeo do pedido de namoro de influenciador digital; saiba quem é o sortudo

Na última quinta-feira, 22, Sophia Valverde revelou que foi surpreendida por um pedido de namoro do influenciador digital Ruan Bandeira. Em suas redes sociais, a atriz, que protagonizou a novela infantil ‘As Aventuras de Poliana', do SBT, assumiu o relacionamento e se derreteu pelo gesto romântico do namorado.

Em seu perfil no Instagram, Sophia compartilhou o vídeo do momento em que foi surpreendida ao encontrar o influenciador digital. No registro, Ruan aparece ajoelhado, segurando um anel de compromisso e um buquê de flores brancas. Emocionada, a atriz aceitou o pedido de namoro e o casal sela o romance com um beijo.

Na legenda, Sophia se derreteu pelo amado: “Tarde feliz com o pedido de namoro do Ruan Bandeira”, escreveu a artista. Vale lembrar que apesar de oficializar o relacionamento agora, a atriz já tinha dado indícios do romance ao compartilhar uma foto beijando o influenciador e se declarando para ele após uma viagem nas redes sociais.

"Obrigada por tudo esses dias incríveis aqui em Fortaleza. Boa viagem para seu próximo trabalho e em breve estaremos juntos de novo! E obrigada por me indicar o melhor filme da vida que ainda não tinha assistido: “Depois do Universo” com Giulia. Love you, Ruan. Surpresas que Fortaleza nos proporciona. Feliz em estar feliz e feliz em te ver feliz”, disse.

Vale destacar que Sophia Valverde é conhecida desde a infância por seu papel na novela As Aventuras de Poliana, do SBT, e também por ter interpretado Mônica em Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo. Ruan Bandeira, que participou do reality show Casa da Barra, de Carlinhos Maia, é influenciador e conta com meio milhão de seguidores.

Sophia Valverde terminou um relacionamento em março de 2024

A atriz Sophia Valverde e o cantor Rafa Almeida anunciaram o término de seu relacionamento em março de 2024. Após quatro meses juntos, a artista e o filho de Solange Almeida usaram suas redes sociais para contar que não são mais um casal. Mesmo com o término, ele ainda se declarou para Sophia e afirmou que o fim do relacionamento foi amigável.

“Continuamos amigos, sempre vou estar aplaudindo ela de onde ela esteja. Eu a amo muito e toda a família também. O carinho e o respeito sempre vão existir. Eu cresci muito no nosso relacionamento, me aproximei muito de Deus. Tivemos muiiiitos momentos incríveis! O futuro só o cara lá de cima sabe né?", disse Rafael em suas redes sociais.