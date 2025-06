A atriz Maisa Silva, que completou 23 anos recentemente, decide compartilhar conselhos amorosos com os seguidores e fala sobre ficar na 'friendzone'

Nesta sexta-feira, 6, a atriz Maisa Silva, de 23 anos, veio, por meio de uma série de vídeos publicados nos stories de seu perfil no Instagram, compartilhar conselhos amorosos com os seus seguidores . Solteira há quatro anos, a jovem definiu a sua situação amorosa:

"Como prometido, eu trouxe de volta nossa tradição de dar conselhos amorosos. Eu tô indo pro meu quarto ano solteira, mas insisto em dar conselhos como se fosse uma grande guru do amor. Afinal de contas, é muito bom quando a gente ri dos próprios problemas", divertiu-se antes de dar a sua opinião sobre os relacionamentos dos seguidores.

Conselhos amorosos

No próximo story, Maisa respondeu um seguidor sobre como sair da friendone [termo usado para se referir a alguém que é visto apenas como amigo]:

"Eu já me vi nessa situação várias vezes. Friendzone é mais preocupante quando você é mais novo, porque quando você vai ficando mais velho, vê que algumas amizades não vão gerar nada para você além de uma bela amizade.", aconselhou.

Ela também sugeriu o que fazer quando o ficante não quer oficializar o namoro: "Essa é complicada. Talvez, o rótulo não seja tão importante para a pessoa como é para você. Então, chegou o momento de verbalizar, dar um ultimato (...) se for importante, bora pra frente, se ele não quiser, pelo menos você tentou", disse.

E aconselhou um seguidor sobre uma pessoa que não foi ao encontro. "Já me ocorreu, mas não foi com uma semana, foi com um dia. Ele me chamou para sair num dia e no outro sumiu. Provavelmente tinha outra pessoa ali e eu era a segunda opção. Deve ter acontecido o mesmo com você, eu sinto muito, mas se você está a fim de sair, chama outro ou sai com uma amiga", declarou.

Confira:

Maisa Silva dá conselhos amorosos pic.twitter.com/1oaFyb99gc — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 7, 2025

Maisa ganha 'parabéns' de ex-namorados e ficantes pelo seu aniversário

Maisa Silva completou os seus 23 anos de vida no dia 22 de maio. Após uma semana de celebrações com direito a jantar intimista com as amigas e festa em um barzinho na Gávea, Rio de Janeiro, a jovem ganhou uma supresa: um vídeo de parabéns com a participação dos ex-namorados e ex-ficantes da jovem.

A homenagem foi organizada pelas amigas de Maisa: Julia Rabelo, Fernanda Concon e Bianca Brandão; e contou até com a participação do garoto que a jovem deu o seu primeiro beijo. Após assistir ao vídeo inusitado, a atriz contou o que achou da surpresa. Confira!

