Maisa Silva elege look recortado para comemorar seu aniversário de 23 anos

A atriz Maisa Silva apostou em um vestido preto com recortes na cintura para curtir seu aniversário ao lado das amigas; veja fotos

Maisa Silva iniciou as comemorações de seus 23 anos, completados nesta quinta-feira, 22, já nos primeiros minutos do dia! A atriz, que atualmente está no ar em 'Garota do Momento', da TV Globo, reuniu as amigas na noite de quarta-feira, 21, para celebrar a data de uma forma bem especial.

Após aproveitarem um jantar em um restaurante, com direito a bolo temático da personagem Hello Kitty, Maisa seguiu para um show do cantor Felipe Amorim, realizado em São Paulo. Esbanjando beleza, a aniversariante elegeu um vestido preto de manga longa com recortes na cintura para curtir a noite agitada.

Em seu perfil oficial, a atriz dividiu com o público alguns registros da celebração e aproveitou para agradecer por mais um ano de vida: "23! Um novo ciclo se inicia e eu sigo agradecendo a Deus pela vida. Obrigada por tanto amor hoje e sempre!", escreveu Maisa Silva na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores da artista deixaram mensagens carinhosas a parabenizando pela data especial. "Parabéns amiga, te amo!", declarou a modelo Amanda Kimberlly. "Parabéns, Ma! Saúde", desejou a atriz Bruna Marquezine. "Feliz vida minha amiga! Celebre", disse a atriz Larissa Manoela.

Maisa Silva em Garota do Momento

Recentemente, Maisa Silva chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar algumas fotos nos bastidores da novela Garoto do Momento, da TV Globo, onde interpreta a personagem Bia.

Nas imagens publicadas em seu perfil oficial, a atriz aparece fazendo várias poses vestida de noiva e também surgiu sorridente com outras atrizes do elenco: Leticia Colin (Zélia), Bete Mendes (a Arlete), Lilia Cabral (Maristela), Carol Castro (Clarice), e Cilene Guedes (Carolina). Além disso, Maisa brincou sobre Bia ter aceitado se casar com Beto, personagem de Pedro Novaes.

No folhetim, a jovem fingiu que eles dormiram juntos após o rapaz ficar muito bêbado. Os dois foram flagrados juntos e ele precisou terminar o noivado com Beatriz (Duda Santos) para cumprir a obrigação de casamento; clique aqui e confira as fotos de Maisa Silva de noiva!

