Maisa ganha 'parabéns' de ex-namorados e ficantes pelo seu aniversário

A atriz e apresentadora Maisa, que completou 23 anos na última semana, revela que ganhou vídeo surpresa das amigas com a participação dos exes dela

A atriz e apresentadora Maisa Silva completou os seus 23 anos de vida no dia 22 de maio . Após uma semana de celebrações com direito a jantar intimista com as amigas e festa em um barzinho na Gávea, Rio de Janeiro, a jovem ganhou uma supresa: um vídeo de parabéns com a participação dos ex-namorados e ex-ficantes da jovem .

A homenagem foi organizada pelas amigas de Maisa: Julia Rabelo, Fernanda Concon e Bianca Brandão; e contou até com a participação do garoto que a jovem deu o seu primeiro beijo . Após assistir ao vídeo inusitado, a atriz contou o que achou da surpresa:

"As minhas amigas fizeram aquela 'trend' de reunir algumas pessoas que já ficou na vida. Tem um cara da minha adolescência, elas foram atrás do meu primeiro beijo... E pediram para esses caras mandarem um vídeo me desejando 'feliz aniversário'. Eu ri tanto, que fiz xixi", revelou.

Confira:

Maisa explica escolha de vestido 'polêmico' usado em sua festa

No último sábado, 31, Maisa Silva compartilhou novos registros da comemoração de seu aniversário ao lado de amigos e familiares em seu perfil no Instagram. As imagens foram tiradas na celebração que aconteceu no dia 23 de maio, na Gávea, Rio de Janeiro. Em resposta aos seguidores, ela comentou sobre a escolha do vestido usado por ela na ocasião.

Ao ver as imagens e notar os convidados agasalhados, uma seguidora de Maisa questionou: "Mas estava frio ou não?", a atriz, que na ocasião usava um vestido curto, decotado e com as costas à mostra, respondeu: "Devia estar uns 20º graus, mas eu sou paulista, então, isso pra mim não é frio", disse bem-humorada.

Nas fotos, Maisa posou com as atrizes Lilia Cabral, Carol Castro, Letícia Colin e Klara Castanho. Além dos atores, João Guilherme e Pedro Novaes. Na legenda da publicação, ela disse: "Uma noite no barzinho com muito amor!", escreveu.

