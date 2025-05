Maisa explica escolha de vestido 'polêmico' usado em sua festa; veja

A atriz e apresentadora Maisa Silva optou por uma peça curta, decotada e de costas à mostra para curtir o seu aniversário de 23 anos em um barzinho

Neste sábado, 31, a atriz e apresentadora Maisa Silva, de 23 anos, compartilhou novos registros da comemoração de seu aniversário ao lado de amigos e familiares em seu perfil no Instagram . As imagens em questão foram tiradas na celebração que aconteceu no dia 23 de maio, na Gávea, Rio de Janeiro. Em resposta aos seguidores, ela comentou sobre a escolha do vestido usado por ela na ocasião.

Vestido usado em festa

Ao ver a série de imagens e ver os convidados agasalhados, uma seguidora de Maisa questionou: "Mas estava frio ou não?", a atriz, que na ocasião usava um vestido curto, decotado e com as costas à mostra, respondeu: "Devia estar uns 20º graus, mas eu sou paulista, então, isso pra mim não é frio", disse bem-humorada.

Nas fotos, Maisa posou com vários amigos. Entre eles, as atrizes Lilia Cabral, Carol Castro, Letícia Colin e Klara Castanho. Além dos atores, João Guilherme e Pedro Novaes. Já na legenda da publicação, ela escreveu: "Uma noite no barzinho com muito amor!", disse.

Veja, abaixo, os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Maisa curte o aniversário em boate com João Guilherme e mais famosos no RJ

Na noite do dia 23 de maio, Maisa Silva foi fotografa curtindo o aniversário em uma boate na Gávea, no Rio de Janeiro. Ela, que havia completado 23 anos na última quinta-feira, 22, celebrou a nova fase ao lado de amigos famosos, como o ator João Guilherme, de 23,e colegas de elenco da novela Garota do Momento, da TV Globo.

Entre eles, estavam no local: Pedro Novaes, Duda Santos, o rapper L7NNON, Carol Castro e João Vitor Silva. Veja os registros da ocasião!

Leia também: Após curtir o aniversário, Maisa mostra fotos raras com o pai e se declara a ele