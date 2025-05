Maisa curte o aniversário em boate com João Guilherme e mais famosos no RJ

A atriz e apresentadora Maisa completou 23 anos de vida na última quinta-feira, 22; entre os amigos famosos, estavam no local os atores Pedro Novaes, Carol Castro e Duda Santos

A atriz e apresentadora Maisa Silva foi fotografada, na noite desta sexta-feira, 23, curtindo o seu aniversario em uma boate na Gávea, no Rio de Janeiro . A jovem, que completou 23 anos na última quinta-feira, 22, celebrou a nova fase ao lado de amigos famosos, como o ator João Guilherme, de 23. Além dele, a artista convidou colegas de elenco da novela Garota do Momento, da TV Globo.

Entre eles, estavam no local: Pedro Novaes, Duda Santos, o rapper L7NNON, Carol Castro e João Vitor Silva. Para a ocasião, Maisa foi vista usando um mini vestido estampado e botas de couro. Nos stories de seu perfil no Instagram, ela mostrou o look por meio de um vídeo e registrou ela curtindo momentos da festa.

Maisa Silva celebra o seu aniversário de 23 anos

Na quarta-feira, 21, Maisa Silva deu início as comemorações de seu aniversário de 23 anos em um restaurante junto com as amigas. Na ocasião, ela curtiu a noite com direito a bolo temático da personagem Hello Kitty e foi para um show do cantor Felipe Amorim, em São Paulo.

Para a ocasião, a aniversariante optou por um vestido preto de manga longa com recortes na cintura para curtir a noite.

Em seu perfil oficial, Maisa aproveitou para agradecer por mais um ano de vida: "23! Um novo ciclo se inicia e eu sigo agradecendo a Deus pela vida. Obrigada por tanto amor hoje e sempre!", escreveu na legenda da publicação. Confira!

