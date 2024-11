Renata Abravanel emocionou os seguidores ao compartilhar recordação especial na companhia do pai, o apresentador Silvio Santos; veja

Nesta quinta-feira, 28, Renata Abravanel deixou os seguidores encantados ao resgatar um momento especial ao lado do pai, Silvio Santos. Em seu perfil oficial no Instagram, a caçula expressou sua gratidão pela família.

“Eternamente grata”, escreveu a empreendedora nos stories, acrescentando um emoji de coração. Na sequência, Renata publicou uma foto ao lado das irmãs e da mãe, Íris Abravanel, e completou: "Por tudo e por tanto".

Vale lembrar que, em 2022, Renata Abravanel celebrou a sua formatura em um curso que fez na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ela fez o curso de Owner/President Management Program, responsável pela formaçãõ de grandes empreendedores. A cerimônia da formatura foi em Boston, Massachussetts, e Silvio Santos acompanhou a transmissão online de três 3 horas.

"A jornada foi longa por conta do nascimento dos pequenos. Sem dúvida! Isso é total mérito dos meus pais mesmo. Não sei como eles colocaram em mimtanta paixão por aprender coisas novas e conhecer pessoas diferentes. O curso chama Owner/President Management Program. Foi uma jornada realmente incrível! Muitas ferramentas e muita inspiração para seguirmos fortalecendo esse nosso grupo", disse Renata na época.

Veja os registros:

Renata Abravanel faz rara aparição com os dois filhos em São Paulo

Em agosto deste ano, a empresária Renata Abravanel aproveitou a noite para prestigiar a exposição de sua irmã, Cintia Abravanel, chamada 'Nuances de uma Abrava', em São Paulo. Inclusive, ela levou os dois filhos, Nina e André, para o evento e posou abraçada com as crianças.

Discreta com sua vida pessoal, Renata faz raras aparições em público com as crianças e também mostra poucos registros do crescimento deles nas redes sociais. Desta vez, ela abriu uma exceção por causa da noite especial na vida da irmã.

Durante o evento, Renata e Cintia posaram abraçadas e esbanjaram sorrisos e parceria. Confira as fotos clicando aqui!