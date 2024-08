Relembre cinco momentos em que Maisa arrancou boas gargalhadas de Silvio Santos; confira

As interações entre Maisa e Silvio Santos eram marcadas por momentos boas gargalhadas do apresentador, que adorava a sinceridade infantil da jovem atriz

A relação entre Silvio Santos e Maisa Silva sempre foi marcada por carinho, respeito e momentos memoráveis na televisão brasileira. Ao longo dos quase 15 anos que a jovem esteve no SBT, ela vivenciou interações divertidas ao lado do patrão, que muitas vezes pareciam como avô e neta durante um domingo em família. Pensando nisso, a CARAS Brasil resolveu reunir cinco episódios icônicos em que Maisa arrancou boas gargalhadas de Silvio.

Maisa chama mãe de Silvio Santos de vaca

Durante uma das participações frequentes no Programa do Silvio Santos, Maisa, no auge de sua sinceridade infantil, soltou uma resposta inusitada ao patrão durante o quadro de perguntas e respostas. Sem entender a comparação que ele tinha feito dos dois serem vaca e touro, a menina disparou: 'vaca é sua mãe, Silvio'.

Maísa chamando a mãe do Silvio de v4ca pic.twitter.com/ztNFX9BNgl — Gabriel Campos (@gabscmps) August 17, 2024

Silvio usa peruca?

Um dos episódios marcantes entre Silvio e Maisa aconteceu durante um programa onde o apresentador irritou a atriz interagindo com outras crianças. Na ocasião, ela aproveitou sua distração e puxou seu cabelo, gritando que ele usava peruca, uma dúvida de muitos brasileiros.

📺 MELHORES MOMENTOS DA TELEVISÃO BRASILEIRA 📺



5° = Maisa falando que o cabelo do Silvio Santos é peruca



➵ 13,9% dos votos pic.twitter.com/bsyoN78QpW — paulete piriguete 🔮 (@astezza) August 16, 2020

Maisa arrota na frente de Silvio

Sempre simpática e com reações inusitadas, Maisa acabou deixando escapar um arroto durante uma conversa com Silvio Santos. Na ocasião, ela arrancou um sorriso sincero do apresentador e confessou que não conseguiu controlar a ação fisiológica.

Maísa arrotando no programa do Silvio pic.twitter.com/G33PTo8brX — Gabriel Campos (@gabscmps) August 17, 2024

Sem estrela na calçada

Apesar de crescida e proporcionar menos momentos espontâneos com Silvio Santos, em uma de suas últimas participações no quadro Jogo dos Pontinhos, Maisa estava comentando sobre uma viagem para Hollywood e acabou dando uma resposta afiada para o patrão, que amou a rapidez da jovem.

Maisa solta pum

Com grande intimidade não só com as câmeras, como também com o patrão, Maisa não se intimidou a soltar um pum perto da plateia do Programa Silvio Santos. Sem negar o que havia feito, a garotinha logo arrancou uma gargalhada do apresentador, que não conseguia acreditar no que a menina tinha feito.