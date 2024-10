Quem é a suposta filha de Neymar? Jogador fez teste de DNA

Neymar pode ser pai de uma menina de 10 anos. O jogador brasileiro fez teste de DNA e aguarda resultado

Gabriella Gaspar (30) luta na Justiça para tentar provar que Neymar Jr. (32) é pai de sua filha, Jázmin Zoé (10). A modelo húngara reapareceu na vida do jogador e exigiu um teste de DNA, aceito pelas autoridades e feito pelo jogador brasileiro. Amostra do material genético do atacante do Al-Hilal foi coletada há algumas semanas e está sendo analisada em um laboratório.

O resultado sofreu atraso e não tem previsão para ser divulgado aos interessados. Até lá, oficialmente Neymar é pai de três crianças de mulheres diferentes. Davi Lucca (13), da relação com Carol Dantas (30), Mavie (1), do noivado com Bruna Biancardi (30), e Helena (0), do relacionamento com Amanda Kimberlly (31).

Em agosto, Gabriella compartilhou nos Stories do Instagram uma publicação em que coloca fotos de Davi e Jázmin lado a lado, como uma comparação. Ela desejou felicitações ao adolescente como se fosse a filha: "Feliz aniversário, meu irmão", escreveu.

As informações sobre a suposta filha de Neymar até agora divulgadas são limitadas. No entanto, Gaspar diz ter conhecido o craque em 2013, quando a Seleção Brasileira jogou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Com base nos relatos e supostas provas de envolvimento com jogador apontadas pela imprensa, ela conseguiu acionar o jogador na Justiça. Neymar aceitou fazer o teste de paternidade e está acompanhando tudo com a sua equipe jurídica. Ele tem evitado comentar sobre o assunto publicamente.

Na semana passada, Gabriela revelou ao BebêMamãe que o teste de DNA está em andamento. A modelo desabafou sobre a falta de contato com Neymar em meio ao processo que investiga se ele realmente é pai da menina de 10 anos.

"Infelizmente, nunca obtive resposta para nada. Confio todos os dias que eles escreverão para Jázmin apesar do processo. Sempre mandei fotos da Jázmin para eles. Mas também não houve resposta para isso. Nem mesmo através de advogados. Mas espero que tudo mude em breve", afirmou.

"Procuro Neymar e sua família desde o início, mas infelizmente não obtive resposta. Procurei a mídia e depois um advogado por causa da minha filha. No começo eu queria resolver isso sem ir ao tribunal, mas percebi que isso não levaria a nada. Tudo tinha que acontecer assim. Gostaria de ter resolvido tudo fora dos tribunais para que o processo não demorasse muito", falou ainda.

VEJA FOTO DA SUPOSTA FILHA DE NEYMAR E O PRIMOGÊNITO DO JOGADOR: