Público mostra decepção com participação de Cauã Reymond no Domingão

Cauã Reymond participou do Batalha do Lip Sync, no Domingão do Huck e foi alvo de críticas nas redes sociais

No último domingo, 13, o ator Cauã Reymond participou do Domingão com Huck, onde se apresentou no quadro Batalha do Lip Sync. O galã da Globo deu um show como Fábio Jr. e em seguida interpretou Justin Timberlake na era do grupo NSYNC. Disputando com Juan Paiva, que deu vida à Joelma e homenageou Bob Marley, Cauã levou a melhor e venceu a disputa.

Nas redes sociais, Reymond começou a receber críticas. “Cauã aparece aquelas senhoras que vai pra aula experimental de fitdance. Todo fora do ritmo”, comentou um internauta. “Descobrimos uma coisa que o Cauã não sabe fazer.. Foi muito ruim!”, disparou outra. “Cauã nem se esforçou pra aprender a letra? Ele tinha só um trabalho e falhou”, apontou um terceiro.

Longe das novelas desde Terra e Paixão, Cauã está escalado para Vale Tudo, novela das 21h de Manuela Dias que é um remake do clássico de 1988 escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. O folhetim vai substituir Mania de Você no primeiro semestre de 2025.

O astro interpretará César Ribeiro, ex-modelo que passou a viver como michê. O personagem se envolve com Odete Roitman e é amante e cúmplice de Maria de Fátima, a filha da mocinha Raquel, que será vivida por Taís Araújo.

Outros nomes estão reservados para a obra, como Paolla Oliveira, Debora Bloch, Bella Campos, Débora Falabella, Matheus Nachtergaele, Renato Góes, Alexandre Nero, Humberto Carrão, Carolina Dieckmann, Alice Wegmann, Paulo Vieira e Clarissa Pinheiro.

No Instagram, Manuela falou sobre o novo desafio profissional. “Vale Tudo é para muitos - e para mim - o ícone maior do gênero. Está para as novelas, como Édipo Rei está pras tragedias. E agora lá vou eu… Sempre grata a toda direção da TV Globo que apostou em mim pra essa tarefa fantástica!”, declarou a novelista.

