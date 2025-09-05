Proibição de Luciano Huck, atriz de cadeira de rodas e erro grave de Vale Tudo marcam a semana

Perdeu uma fofoca? Saiba o que foi destaque na semana dos famosos e veja o que está bombando hoje

A semana no mundo dos famosos foi pra lá de movimentada. Teve atitude polêmica de Luciano Huck na sua festa de aniversário, climão entre Lívia Andrade e o Allan Souza Lima e até aparição de Regina Duarte de cadeira de rodas. O que será que aconteceu? CARAS Brasil conta tudo e lista o que foi notícia nos últimos sete dias.

No sábado, 30, o pai da apresentadora Sabrina Sato foi internado na semana passada em um hosital de São Paulo. Omar Rahal passou por uma cirurgia, mas não foi revelado seu diagnóstico. A informação foi confirmada pela estrela ao falar sobre ausência na corrida do seu marido, o ator Nicolas Prattes, e explicar a situação delicada de forma discreta.

"Estou aqui no hospital acompanhando mais uma cirurgia do meu pai, meu coração também viaja até você. Já conversei com Deus, entreguei nas mãos dele e tudo o que precisa dar certo, aqui e aí", desabafou a mãe de Zoe.

No domingo, 31, durante a repescagem da Dança dos Famosos, Luciano Huck teve uma atitude surpreendente ao 'cortar' uma fofoca de Lívia Andrade sobre Wanessa Camargo e Allan Souza Lima. Na ocasião, a ex-SBT aproveitou o comentário da jurada Ana Botafogo sobre a performance do ator para entregar um suposto envolvimento amoroso dele com a cantora.

"Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma, hein Allan? Ah Luciano, você não está assistindo a novela mexicana depois do palco? Quem pegou, pegou, quem não pegou, irmão…”, disse ela. Rapidamente, Huck entendeu a mensagem e encerrou o assunto de forma discreta. "Ah fofoca. Ela só pensa em fofoca. A Livia sai do Fofocalizando, mas o Fofocalizando não sai dela”, afirmou.

Na segunda, 1º, Carlinhos de Jesus, jurado da competição de dança do Domingão com Huck, falou ao Fantástico sobre os primeiros sintomas da bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos. O artista foi diagnosticado com as duas condições, o que o fez a usar muletas e a usar uma cadeira de rosa.

"Estava no Rio Grande do Sul, comecei a sentir uma dor que não conseguia botar o pé no chão, não conseguia andar. Eram umas fisgadas e passava, andava 3 ou 4 passos e doía novamente", recordou ele.

Na terça, 2, a saída de William Bonner do Jornal Nacional após 29 anos repercutiu ao longo do dia. Ele vai dar em novembro o cargo de apresentador e editor-chefe do principal telejornal do país. César Tralli foi anunciado como substituto. Na ocasião, Beatriz Bonemer, filha do jornalista, mostrou parte dos bastidores da despedida em que o pai foi aplaudido por Renata Vasconcellos e toda a Redação.

Na quarta, 3, um erro gravíssimo de Vale Tudo tomou conta das redes sociais. Na cena, o personagem Afonso (Humberto Carrão) apareceu como um 'mutante' de três mãos. O ricaço surgiu em uma chamada de vídeo com Solange (Alice Wegmann) enquanto estava no hospital.

Na quinta, 4, a atriz Regina Duarte fez uma aparição pública de cadeira de rodas durante uma visita à uma mostra de arte no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A veterana foi flagrada recebendo ajuda de uma profissional do Corpo de Bombeiros. Segundo a famosa, ela teve uma bolha no dedo de pé esquerdo causada pelo uso de um bota.

A festa de 54 anos de Luciano Huck aconteceu na última-feira, 3, mas as fofocas e os detalhes começaram a vazar somente nesta sexta, 5. Logo na entrada da mansão da família de Angélica, por exemplo, uma placa curiosa com proibição foi colocada para todos os convidados: “Bem-vindos à nossa casa. A partir deste ponto, se quiser, registre boas lembranças… mas não compartilhe em redes sociais”, pediu o casal.