CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Proibição de Luciano Huck, atriz de cadeira de rodas e erro grave de Vale Tudo marcam a semana
Atualidades / SEMANA DOS FAMOSOS

Proibição de Luciano Huck, atriz de cadeira de rodas e erro grave de Vale Tudo marcam a semana

Perdeu uma fofoca? Saiba o que foi destaque na semana dos famosos e veja o que está bombando hoje

Paulo Henrique Lima
por Paulo Henrique Lima
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 12h47

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Luciano Huck, Regina Duarte e Vale Tudo marcam a semana - Foto: Montagem CARAS
Luciano Huck, Regina Duarte e Vale Tudo marcam a semana - Foto: Montagem CARAS

A semana no mundo dos famosos foi pra lá de movimentada. Teve atitude polêmica de Luciano Huck na sua festa de aniversário, climão entre Lívia Andrade e o Allan Souza Lima e até aparição de Regina Duarte de cadeira de rodas. O que será que aconteceu? CARAS Brasil conta tudo e lista o que foi notícia nos últimos sete dias. 

No sábado, 30, o pai da apresentadora Sabrina Sato foi internado na semana passada em um hosital de São Paulo. Omar Rahal passou por uma cirurgia, mas não foi revelado seu diagnóstico. A informação foi confirmada pela estrela ao falar sobre ausência na corrida do seu marido, o ator Nicolas Prattes, e explicar a situação delicada de forma discreta.

"Estou aqui no hospital acompanhando mais uma cirurgia do meu pai, meu coração também viaja até você. Já conversei com Deus, entreguei nas mãos dele e tudo o que precisa dar certo, aqui e aí", desabafou a mãe de Zoe

No domingo, 31, durante a repescagem da Dança dos Famosos, Luciano Huck teve uma atitude surpreendente ao 'cortar' uma fofoca de Lívia Andrade sobre Wanessa Camargo e Allan Souza Lima. Na ocasião, a ex-SBT aproveitou o comentário da jurada Ana Botafogo sobre a performance do ator para entregar um suposto envolvimento amoroso dele com a cantora.

"Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma, hein Allan? Ah Luciano, você não está assistindo a novela mexicana depois do palco? Quem pegou, pegou, quem não pegou, irmão…”, disse ela. Rapidamente, Huck entendeu a mensagem e encerrou o assunto de forma discreta. "Ah fofoca. Ela só pensa em fofoca. A Livia sai do Fofocalizando, mas o Fofocalizando não sai dela”, afirmou.

Na segunda, 1º, Carlinhos de Jesus, jurado da competição de dança do Domingão com Huck, falou ao Fantástico sobre os primeiros sintomas da bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos. O artista foi diagnosticado com as duas condições, o que o fez a usar muletas e a usar uma cadeira de rosa.

"Estava no Rio Grande do Sul, comecei a sentir uma dor que não conseguia botar o pé no chão, não conseguia andar. Eram umas fisgadas e passava, andava 3 ou 4 passos e doía novamente", recordou ele.

Na terça, 2, a saída de William Bonner do Jornal Nacional após 29 anos repercutiu ao longo do dia. Ele vai dar em novembro o cargo de apresentador e editor-chefe do principal telejornal do país. César Tralli foi anunciado como substituto. Na ocasião, Beatriz Bonemer, filha do jornalista, mostrou parte dos bastidores da despedida em que o pai foi aplaudido por Renata Vasconcellos e toda a Redação.

Na quarta, 3, um erro gravíssimo de Vale Tudo tomou conta das redes sociais. Na cena, o personagem Afonso (Humberto Carrão) apareceu como um 'mutante' de três mãos. O ricaço surgiu em uma chamada de vídeo com Solange (Alice Wegmann) enquanto estava no hospital.

Na quinta, 4, a atriz Regina Duarte fez uma aparição pública de cadeira de rodas durante uma visita à uma mostra de arte no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A veterana foi flagrada recebendo ajuda de uma profissional do Corpo de Bombeiros. Segundo a famosa, ela teve uma bolha no dedo de pé esquerdo causada pelo uso de um bota.

A festa de 54 anos de Luciano Huck aconteceu na última-feira, 3, mas as fofocas e os detalhes começaram a vazar somente nesta sexta, 5. Logo na entrada da mansão da família de Angélica, por exemplo, uma placa curiosa com proibição foi colocada para todos os convidados: “Bem-vindos à nossa casa. A partir deste ponto, se quiser, registre boas lembranças… mas não compartilhe em redes sociais”, pediu o casal.

Paulo Henrique Lima

Paulo Henrique Lima é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens por diversos veículos de comunicação na web. É apaixonado por entretenimento e realities.

Leia também

ESTÉTICA

Xuxa Meneghel - Foto: Blad Meneghel

Cabelo de Xuxa meses após transplante capilar surpreende; veja o antes e depois

Recuperação

Raul Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Como está Raul Gil? Novo boletim médico atualiza estado de saúde do apresentador

ROMANCE

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros - Foto: Reprodução/Instagram

Sophia Abrahão aponta atitude essencial no relacionamento com Sérgio Malheiros: 'É bom'

GENTE!

Adriane Galisteu e Roberto Justus - Foto: Reprodução/ Globo e Instagram

Veja a resposta de Adriane Galisteu ao ser questionada se Roberto Justus é bom de cama

Eita!

Maíra Cardi expõe motivo de ter fechado rede social da filha - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi expõe por que fechou a rede social da filha: 'Muito doente'

Amor!

Filha de Ana Maria Braga faz reflexão - Reprodução/Instagram

Filha de Ana Maria Braga faz reflexão sobre ter nascido da apresentadora: 'Vai saber'

Últimas notícias

Um placa na festa de Luciano Huck e Angélica apontava que era proibido registrar o eventoPsicóloga sobre proibição de Angélica e Luciano Huck em festa na mansão: 'Uma forma de proteger'
NoneYasmin Brunet fala sobre desafios da síndrome do intestino irritável
Em 2024, Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mielóide aguda. Hoje, ela está completamente recuperada e a doença em remissãoMédico alerta para câncer enfrentado por Fabiana Justus: 'Pode acontecer em qualquer idade'
Paolla Oliveira com seu pai; e o ator Bruce WillisPai de Paolla Oliveira está com a mesma doença sem cura de Bruce Willis
Xuxa MeneghelCabelo de Xuxa meses após transplante capilar surpreende; veja o antes e depois
NoneEntre ciência e acolhimento, Christian Lima luta contra a endometriose
Xuxa MeneghelXuxa e Zezé Di Camargo: Relembre famosos que já fizeram transplante capilar
Imagem de divulgação do k-drama 'Bon Appétit, Vossa Majestade’Veja as datas de estreia dos próximos episódios de 'Bon Appétit, Vossa Majestade' na Netflix
Evento do Prêmio Chico Vive aconteceu em São PauloGleice Damasceno e Txai Suruí participam de debate do Prêmio Chico Vive
Ana CañasMédica alerta para diagnóstico grave da cantora Ana Cañas: 'Impacto direto'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade