Luciano Huck e Angélica impuseram proibição aos convidados em festa na mansão: 'Nossa casa'

Uma placa posicionada na entrada da mansão de Luciano Huck e Angélica chamou a atenção dos convidados durante a festa do apresentador. Veja!

Uma placa na entrada da mansão dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, no Rio de Janeiro, despertou a curiosidade dos convidados durante a festa de 54 anos do artista, que aconteceu na última quarta-feira, 3. O aviso determinava que era proibido registrar e divulgar imagens do evento nas redes sociais.

Logo na entrada da residência, a placa dizia: “Bem-vindos à nossa casa. A partir deste ponto, se quiser, registre boas lembranças… mas não compartilhe em redes sociais”, pediu o casal. A medida, pensada para garantir a privacidade da celebração, rendeu comentários entre os convidados. Ao chegar com o influenciador Álvaro, a apresentadora Fernanda Paes Leme fez uma brincadeira, dizendo que o aviso parecia direcionado a ele, famoso por compartilhar sua rotina nas redes sociais.

Para comemorar o aniversário do marido, Angélica apostou em um vestido preto nada básico. A peça longa, de mangas e gola alta, ganhou charme extra com um recorte nas costas. "Sempre bom celebrar a vida de quem a gente ama. Aniversário do meu amor, Luciano Huck", escreveu ela na legenda da sequência de fotos. Veja aqui!

Placa na entrada da mansão de Luciano Huck e Angélica – Foto: Reprodução/ Instagram

Famosos marcaram presença no aniversário de Luciano Huck

Muito conhecido no meio artístico, Luciano Huck reuniu um grupo diverso de convidados para a celebração. Além de globais, comunicadores e influenciadores, a festa contou com a presença de cantores e outros nomes de destaque. Do elenco do remake de Vale Tudo, novela das nove, estiveram presentes João Vicente de Castro, Carolina Dieckmann, Taís Araújo e Lucas Leto.

Outros atores que marcaram presença foram Lázaro Ramos, Grazi Massafera, Flávia Alessandra, Juliana Silveira, Giovanna Lancellotti e Marina Ruy Barbosa. Xuxa Meneghelchegou acompanhada do marido, Junno Andrade, e da cachorrinha Doralice.

A cantora Simone Mendes esteve ao lado do esposo, Kaká Diniz. Já Rafa Kalimann, grávida, surgiu com o cantor Nattan. Regina Casé também participou, acompanhada do companheiro Estevão Ciavatta. Integrantes do Dança dos Famosos foram convidados, entre eles Nicole Bahls, Fernanda Paes Leme, Álvaro e Luan Pereira, que foram fotografados na chegada ao evento. Veja os famosos no aniversário de Luciano Huck clicando aqui!

Angélica revelou regra em sua casa

Além de restringir que os convidados compartilhem imagens do evento nas redes sociais, Angélica também estabeleceu uma regra parecida dentro de casa. Recentemente, ela contou que todos da família jantam juntos para garantir um momento de convivência e revelou que o uso de celular é proibido à mesa. Vale lembrar que Angélica e Luciano são pais de Joaquim, Benício e Eva.

"De um tempo para cá, com a vida muito louca, trabalhando muito — as crianças cada uma tem um horário de almoço e de atividades — a gente nunca conseguia, durante a semana, sentar à mesa para jantar junto. A gente estipulou que agora isso vai acontecer. E quando a gente determinou, a coisa começou a acontecer, mesmo com todo mundo tendo um horário doido. A gente gosta de jantar cedo, umas 19h30, mas já estamos jantando umas 21h porque todo mundo fica esperando. Estar na mesa só a gente, o núcleo [familiar], mudou a nossa relação. A gente sente isso [da refeição unir] na pele e na prática. Com filho adolescente, é difícil falar, mas ali na mesa fala, se abre", disse ela, segundo o site Quem.

E completou sobre a proibição do uso de celular. "Não pode celular, proibidíssimo. É um tempo de qualidade que a gente escolheu. Todo mundo está abrindo mão de alguma coisa para estar ali. É um momento especial. No começo, teve um 'ah, que saco'. Agora, eles querem porque sentiram o quanto é gostoso a gente estar nesse tempo de qualidade", afirmou.

