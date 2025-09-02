William Bonner é surpreendido nos bastidores após despedida do Jornal Nacional; veja o vídeo

O apresentador William Bonner anunciou sua decisão de deixar a bancada do Jornal Nacional e foi surpreendido nos bastidores logo após o comunicado

A jovem Beatriz Bonemer, filha dos apresentadores William Bonner e Fátima Bernardes usou as redes sociais para compartilhar que acompanhou dos bastidores a edição especial do 'Jornal Nacional', que foi ao ar na noite de segunda-feira, 1. Durante a edição, o âncora confirmou que vai deixar o cargo de apresentador e de editor-chefe do telejornal. Ele será substituído por César Tralli, que vai dividir a bancada com Renata Vasconcellos.

A jovem, de 27 anos, registrou o momento após o fim do Jornal Nacional de ontem e compartilhou nos Stories do Instagram. Nas imagens, Renata Vasconcellos aparece segurando a mão do colega. Eles trocam algumas palavras e, em seguida, ela o aplaude e o abraça.

Logo em seguida, Bonner se levantou e foi novamente surpreendido por aplausos, desta vez vindos da redação do JN. Todos se levantaram para aplaudir o âncora, que esteve à frente do telejornal por 29 anos e faz parte da programação da Globo há 56 anos. De forma singela, o jornalista agradeceu à homenagem com uma leve reverência.

William Bonner é surpreendido nos bastidores após despedida do Jornal Nacional pic.twitter.com/bOs91TftiX — CARAS Brasil (@carasbrasil) September 2, 2025

Por que William Bonner decidiu deixar o Jornal Nacional?

Durante a edição do telejornal desta segunda-feira, William Bonner explicou decisão de sair do Jornal da Globo. "Eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nesta bancada vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui, todas as noites”, disse ele.

Em seguida, ele contou que decidiu sair do JN durante a pandemia de Covid-19 e também para conseguir ter mais flexibilidade para visitar os filhos que moram na França. "É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional: quando a pandemia estava no auge. Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país".

E continuou: "E eu sentia que, nos meus dias, só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando. Só que era um momento muito difícil para fazer um movimento desses. Essa é uma mudança que demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores, e nós viemos fazendo isso ao longo de cinco anos".

"Hoje, eu tenho dois filhos morando e trabalhando no exterior. Hoje, eu tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional. E, nessa primeira semana de setembro, eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando o trabalho de apresentação com todas as obrigações que a chefia de editores exige. O tempo que isso demanda, e não é pouco”, afirmou ele.

Leia também:Esposa de William Bonner fala sobre mudança na carreira dele: ‘Estou contigo!’