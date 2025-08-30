Pai de Sabrina Sato passa por nova cirurgia e reúne os filhos no hospital

Sabrina Sato fala sobre a nova cirurgia do pai e a irmã dela mostra foto da família reunida no hospital antes do procedimento

A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu ao contar que seu pai, Omar Rahal, passou por uma nova cirurgia neste sábado, 30. Ele está internado em um hospital de São Paulo há alguns dias e já tinha feito uma cirurgia grande, mas a família ainda não revelou qual foi o diagnóstico ou o motivo da cirurgia.

O novo procedimento foi revelado de forma discreta por Sabrina em um post nas redes sociais. Ela compartilhou um álbum de fotos para falar sobre uma nova corrida do seu marido, o ator Nicolas Prattes, e explicou sua ausência ao lado dele no evento por causa da cirurgia do pai.

Na legenda, ela escreveu: "Meu campeão e Zezé da Zoe… Enquanto estou aqui no hospital acompanhando mais uma cirurgia do meu pai, meu coração também viaja até você. Já conversei com Deus, entreguei nas mãos dele e tudo o que precisa dar certo , aqui e aí. E mesmo longe, eu to perto. Porque meu amor, minha fé e minha energia são gigantes e não tem fim. É como se eu estivesse junto, passo a passo, te impulsionando e torcendo. Admiro a sua força que nunca se apaga, a sua disciplina que inspira, a sua resiliência que ensina, e a sua coragem que me enche de orgulho. Você é maior do que qualquer obstáculo. Você é um vencedor. Cada maratona te transforma, e nessa você vai escrever mais um capítulo da sua história de superação. Corre com a alma, corre com o coração porque eu sei que você vai além do corpo, você corre com a sua essência. Te amo infinito, como diz nossa Zozo. E mesmo distante de corpo, tô na sua linha de chegada, de braços abertos, sempre torcendo, sempre acreditando, sempre com você. Vai, meu amor. Vai viver esse sonho. Vai conquistar o mundo. Eu tô com você. Pra sempre".

Logo depois, a irmã dela, a empresária Karina Sato, compartilhou uma foto do pai ao lado dos filhos e da esposa antes da cirurgia. “Nosso campeão! Sua força, coragem e fé nos fazem mais unidos e fortes. Pediu nós cinco aqui, uma oração de mãos dadas, uma foto juntos e foi para mais uma luta. Te amamos, pai”, declarou.

Desabafo de Sabrina Sato sobre a saúde do pai

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais no dia 20 de agosto para compartilhar que sua família está passando por uma momento delicado. Em uma publicação nos stories, ela relatou que seu pai, Omar Rahal, está passando por uma grande cirurgia e fez um desabafo.

"Meu pai está passando por uma grande cirurgia nesse momento. Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia", iniciou ela em seu relato.

E continuou contando que ela e os irmãos estão se revezando no hospital para auxiliarem nos cuidados. "Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço, sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento".

Em seguida, agradeceu o apoio que tem recebido. "Sou profundamente grata a cada gente de apoio que temos recebido: da nossa família, dos amigos, das pessoas do trabalho, e também dos médicos, enfermeiras e profissionais tão dedicados, que colocam sua missão de cuidar e salvar vidas acima de tudo".

Por fim, declarou: "Deus está conosco. E eu confio. Maria, passa na frente e abre caminhos de cura e proteção. Jesus, sustenta meu pai com Tua força e envolve-o com Tua luz. Que cada médico e enfermeiro seja instrumento das Tuas mãos. Que a nossa fé seja maior do que o medo. E que o Teu amor, Senhor, guarde a nossa família e nos dê vitória. Amém".