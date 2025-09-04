Regina Duarte surge em cadeira de rodas e revela o que aconteceu: 'Estive sofrendo'

A atriz Regina Duarte mostrou o momento em que recebeu ajuda de uma profissional do Corpo de Bombeiros e explicou aos fãs o que aconteceu

A atriz Regina Duarte usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para contar que precisou de uma cadeira de rodas durante uma visita a uma mostra de arte no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Na publicação, ela mostrou o momento em que recebeu ajuda de uma profissional do Corpo de Bombeiros e explicou aos fãs o que aconteceu.

"Estive sofrendo com uma bolha no dedinho do pé esquerdo causado por bota maligna. Em visita à maravilhosa mostra SP-ARTE e massacrado por 3 horas de caminhada por 4 corredores de tudo que há de melhor na atual Arte Brasileira.O melhor de tudo vem agora : VALEU ! Tudo ali é muito forte , belo e inspirador ", detalhou a famosa.

Nos comentários da publicação, os fãs desejaram que ela se recupere logo. "Melhoras, orando pela recuperação total. Te amo!", disse uma. "Que susto! Melhoras, rainha", falou outra. "Nem na dor o sorriso sai do rosto. Se cuida, meu amor. Deus te abençoe sempre", comentou uma terceira pessoa.

Regina Duarte planeja voltar às novelas?

Regina Duarte está longe das novelas desde 2017, quando esteve no elenco de 'Além do Tempo', exibida na Globo. Afastada dos folhetins há 8 anos, a veterana abriu o jogo sobre um possível retorno e confessou que não possui mais vontade de retomar as atuações na TV.

Em entrevista ao 'Domingo Espetacular', da Record TV, Regina Duarte afirmou que não sente saudade de atuar em novelas. A atriz também revelou que sua memória já não é mais a mesma e que atualmente tem dificuldades para decorar textos.

"O problema é que não sou mais capaz de fazer, de decorar calhamaços de texto por semana. Protagonista arranca folhas e vai acumulando. A pilha começa a ficar grande", declarou a mãe da atriz Gabriela Duarte. "Só se for uma muda, falar por gestos. Assim, iria me divertir", brincou a artista, em seguida.

Apesar disso, ela revelou em outra entrevista que aceitaria trabalhar em uma obra do autor Manoel Carlos. "Olha, com Maneco eu faria qualquer coisa. Se fosse o Maneco, com quem eu fiz três Helenas, fiz outras coisas também, eu não pestanejo. Maneco tem um entendimento do ser humano que é muito raro", declarou Regina Duarte em entrevista a Cátia Fonseca.

Vale lembrar que Maneco, como é chamado carinhosamente pelos fãs da teledramaturgia brasileira, escreveu três Helenas para Regina no passado. A atriz foi protagonista de 'História de Amor' (1995), atualmente reprisada no 'Vale a Pena Ver de Novo', 'Por Amor' (1997) e 'Páginas da Vida' (2006).

