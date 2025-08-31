Luciano Huck ‘corta' fofoca sobre vida pessoal na Dança dos Famosos

No quadro Dança dos Famosos, Luciano Huck dá um ‘corte seco’ quando está rolando fofoca sobre a vida pessoal de Allan Souza Lima

O apresentador Luciano Huck impediu que uma fofoca sobre a vida pessoal do ator Allan Souza Lima fosse dita em detalhes no palco do Domingão com Huck, da Globo, durante o quadro Dança dos Famosos. Isso porque a apresentadora Lívia Andrade tentou trazer à tona um assunto que deu o que falar na internet nos últimos dias.

Tudo começou quando a jurada Ana Botafogo falou sobre uma pegada no pescoço na coreografia de Allan Souza Lima na Dança dos Famosos e elogiou a confiança entre o ator e sua bailarina. Então, Lívia aproveitou o gancho para brincar sobre a vida pessoal dele.

"Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma, hein Allan? Ah Luciano, você não está assistindo a novela mexicana depois do palco? Quem pegou, pegou, quem não pegou, irmão…”, disse ela.

Com isso, Luciano Huck captou para onde o assunto estava indo. "Ah fofoca. Ela só pensa em fofoca. A Livia sai do Fofocalizando, mas o Fofocalizando não sai dela”, afirmou. Ele foi interrompido por Dona Déa Lúcia, que disse: "Coisa horrorosa, o Allan está comigo. Essa fofoca já é velha”.

Por fim, o apresentador interrompeu o assunto de forma rápida. "Vamos concentrar aqui que daqui a pouco tem futebol”, declarou.

Afinal, qual é a fofoca envolvendo Allan Souza Lima?

O nome de Allan Souza Lima estava no meio de rumores envolvendo Wanessa Camargo, Dado Dolabella e Luan Pereira. Tudo começou quando os participantes da Dança dos Famosos estavam em uma festa em um bar depois dos ensaios para o programa de TV. Lá, Dado teve uma crise de ciúmes ao ver Wanessa dançando com Luan e o clima ficou tenso.

Logo depois surgiram boatos de que Wanessa teria ficado com o ator Allan Souza Lima. No entanto, ela desmentiu.

Em um depoimento nas redes sociais, a cantora explicou os rumores e colocou um ponto final no assunto. “Uma das coisas mais difíceis para quem vive uma carreira pública é o que estou prestes a fazer, que é vir aqui dar esclarecimentos ou satisfações sobre a vida privada que deveria caber só a gente, mas muitas vezes isso extrapola e, se a gente não vem [falar], a coisa fica pior”, começou dizendo.

"Eu aprendi nesses quase 25 anos de carreira pública que o silêncio é primordial para que a gente não transforme uma faísca em um incêndio, mas eu também aprendi que o silêncio pode ser um incêndio e eu preciso falar, principalmente quando as coisas começam a ir para um lugar errado e eu tenho visto tanta coisa nos últimos dias que eu senti a necessidade por mim de vir aqui e colocar alguns pontos para vocês que cabe a mim e que é minha responsabilidade e deixar muito claro, muito claro isso: eu não estou aqui defendendo, passando pano para passado de ninguém", esclareceu.

"Eu vim aqui para falar de um presente que acabei de viver, de uma cena que eu acabei de viver, então os pontos são: sim, eu e Dado, a gente estava tentando dar certo nesses últimos meses, a gente deixou algo muito privado entre a gente, as pessoas em volta sabiam, publicamente não, porque a gente estava com muitas dúvidas, tentando fazer funcionar e se desse certo a gente viria a público. A gente estava no âmbito particular, mas estávamos juntos. Segundo ponto, que eu vou repetir e eu falo com toda a clareza disso: não houve nenhum dedo encostado em mim e em terceiro envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal, o Allan Souza, que é também meu companheiro no Dança dos Famosos, assim como outros que me deram todo o apoio. Vendo que eu estava muito abalada me levaram até o hotel, me deram suporte emocional e foi apenas isso", explicou.