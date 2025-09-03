Vale Tudo: Erro grave em cena deixa os fãs em choque

Você percebeu? Telespectadores encontram erro grave em cena emocionante de Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale Tudo

Os telespectadores mais atentos da novela Vale Tudo, da Globo, perceberam um erro grave em uma cena do personagem Afonso (Humberto Carrão). Isso porque ele virou um ‘mutante' ao aparecer com 3 mãos!

Na cena, Afonso recebeu uma chamada de vídeo de Solange (Alice Wegmann) enquanto estava no hospital. Ela ligou para o amado para mostrar o ultrassom dos filhos gêmeos. Em um dos enquadramentos, Afonso apareceu segurando o celular com as duas mãos. Porém, na tela do celular, ele apareceu com a mão na boca . Assim, naquele enquadramento da novela, Afonso surgiu com três mãos.

O momento inesperado surpreendeu os telespectadores, que correram para as redes sociais para falar sobre o erro grave na novela. “O Afonso ganhou mais uma mão depois da radioterapia. Agora ele tem três mãos”, declarou um fã. “Erro atrás de erro”, declarou outro. “Alguém, por favor, troca esse continuísta”, disse um internauta. “Esse povo repara em tudo! Juro que não tinha percebido isso”, afirmou outro. “Acho que estão fazendo de propósito depois que perceberam que engaja”, comentou mais um.

Afonso (Humberto Carrão) aparece com 3 mãos na novela Vale Tudo - Foto: Reprodução / Globo

Assista ao vídeo abaixo:

Ultrassom dos babys Afonsol 🥹 EU TÔ MUITO EMOCIONADA! #ValeTudopic.twitter.com/fj1K5Tbvdn — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 3, 2025

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 2 a 6 de setembro:

Capítulo 134 - Terça-feira, 2 de setembro

Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo. Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante. Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele. Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina. Celina fica atônita diante da atitude de Heleninha. Afonso se emociona ao ver a imagem dos filhos na ultrassonografia. Marco Aurélio compartilha com Leila seus planos para deixar o Brasil. Consuêlo desconfia ao flagrar Jarbas em uma ligação suspeita.

Capítulo 135 - Quarta-feira, 3 de setembro

Renato se oferece para ir a uma reunião do AA com Heleninha. Consuêlo comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o resultado de seu exame. Marco Aurélio pede Leila em casamento. Heleninha leva Ana Clara para conhecer sua galeria. Odete chega à galeria de Heleninha e se depara com Ana Clara. Odete repreende Heleninha por ter levado uma estranha em sua galeria. Odete vai até a casa de Ana Clara e encontra Leonardo, que fica agitado com a presença da mãe. Aldeíde teme quando André lhe comunica que assumirá o namoro com ela no dia da festa de Consuêlo. Odete repreende Ana Clara por deixar Leonardo sozinho em casa. Mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo.

Capítulo 136 - Quinta-feira, 4 de setembro

Heleninha pede desculpas a Ana Clara pelo comportamento de Odete. Dr. Fernando avisa a Afonso e a Solange que só com o resultado dos exames saberá se a medicação está surtindo o resultado esperado. Odete chega com dois enfermeiros na casa de Ana Clara para levar Leonardo, e a jovem implora uma última chance. Solange decide passar uns dias na casa de Afonso. Marco Aurélio promete ressarcir Odete da quantia de dinheiro desviada da TCA. Dr. Fernando comunica a Solange que Afonso precisará de um transplante de medula. Raquel aconselha Pascoal a revelar a Gilda que gosta dela. Afonso sente tontura e desmaia.

Capítulo 137 - Sexta-feira, 5 de setembro

Solange socorre Afonso. Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas, e é pedida em casamento novamente pelo marido. Consuêlo flagra Aldeíde com André. André deixa claro a Consuêlo que não terminará seu namoro com Aldeíde. Eugênio mostra a Celina e Odete a postagem que Maria de Fátima fez em seu perfil, expondo a família Roitman. André se muda para a casa de Poliana e Aldeíde. Afonso diz que não vai seguir com o tratamento, e Solange tenta animá-lo. Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Odete chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos.

Capítulo 138 - Sábado, 6 de setembro

Odete assume seu namoro com César, e comenta com Celina que Estéban está de volta ao Brasil. Raquel diz a Ivan que pretende transformar a Paladar em uma cozinha solidária. Renato conversa com Sardinha sobre a ideia de criar uma revista para a Tomorrow. Maria de Fátima fica sabendo por Marina que César se casará com Odete. Afonso se recusa a voltar ao hospital e seguir com o tratamento enquanto não há um doador. Ana Clara decide reunir fotos e vídeos com Leonardo, para se prevenir das armações de Odete. A campanha da Paladar faz sucesso. Aldeíde e André decidem alugar o apartamento e avisam para Poliana. Afonso entra com Solange, Renato e Sardinha em um restaurante e se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio.

