Phelipe Siani compartilha desabafo pesado após sofrer traição: “Passo por isso”

Jornalista da CNN, Phelipe Siani abre o coração em desabafo sobre ser enganado e sofrer traição em suas redes sociais

Nesta sexta-feira, 26, Phelipe Siani usou as redes sociais para compartilhar um desabafo. Sem especificar se se referia à sua vida pessoal ou profissional, o jornalista e âncora da CNN abriu o coração e revelou que está passando por uma traição. Ele também explicou como tem lidado com a situação em um relato sincero com os seguidores.

Através de seu perfil no Threads, Phelipe dividiu o desabafo e posteriormente compartilhou em sua conta no Instagram: “Eu vou falar aqui algo um pouco pesado, mas que a gente precisa ouvir. Cedo ou tarde as pessoas vão te trair! Eu tenho certeza que os bons são maioria, mas tem muita gente ruim e egocêntrica no mundo”, ele iniciou o relato.

“É impossível passar a vida sem esbarrar ou ser enganado por elas em algum momento. O fod* é que, muitas vezes a porrada vem de quem você mais ajudou, mais orientou e mais quis o bem. Eu, Infelizmente, passo por isso o tempo todo”, Phelipe revelou que se tratava de uma experiência pessoal e também contou como tem lidado com a decepção.

“Sigo na luta de tentar avaliar melhor quem se aproxima de mim”, disse o jornalista, que também desabafou na legenda da publicação: “É muito triste, mas é real. E quanto antes a gente aceitar essa realidade, menos poder as pessoas ruins vão ter sobre a gente. Vale pros negócios, vale pra vida. Mas, repito, os bons são maioria. Graças a Deus!”, disse.

Nos comentários, Siani recebeu apoio dos seguidores: “Infelizmente sempre vai doer mais vindo de quem não imaginamos. Sinto por você e por já ter passado por isso também”, disse uma admiradora. “É doído demais, justamente por vir de pessoas que consideramos muito. Decepção gigante, eu sei!! Sinto muito por você”, escreveu mais uma.

Vale lembrar que Siani costuma ser bastante discreto sobre sua vida pessoal. Reservado, ele compartilha mais sobre seu trabalho como âncora e também como empresário. No passado, se relacionou com a jornalista Mari Palma. Embora tenham se casado, a união chegou ao fim após cinco meses, e ambos afirmaram que ainda são amigos.

Ex de Phelipe Siani estaria vivendo romance secreto com humorista:

Solteira desde o fim de seu casamento com Phelipe Siani, Mari Palma estaria em um affair com um humorista famoso nas redes sociais, Osmar Campbell. Os rumores circulam há algum tempo, e ganharam força quando os dois foram vistos viajando para o mesmo destino. Além disso, a apresentadora recebeu um comentário da suposta nova sogra.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Mari decidiu não assumir publicamente o relacionamento para evitar comentários envolvendo seu ex-marido, Phelipe Siani. Apesar disso, o romance não é mais segredo, e ela até recebeu um recado carinhoso da mãe de seu novo affair pedindo netos em uma publicação do humorista.