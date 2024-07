Novo affair? Caio Castro chama atenção em viagem internacional com atriz

Caio Castro aproveita viagem internacional com atriz e influenciadora com quem já viveu um romance no passado e reacende os rumores

Nos últimos dias, Caio Castro chamou atenção ao ser visto em uma viagem internacional com uma atriz e influenciadora digital com quem já viveu um romance secreto no passado: Carol Bresolin. Nas redes sociais, o suposto casal despertou especulações ao aparecer posando juntos durante uma temporada em Bangkok, na Tailândia.

Apesar de ainda não terem compartilhado nenhuma foto juntos, Caio e Carol foram vistos em locais semelhantes e levantaram suspeitas de que estavam curtindo a viagem juntos. Além disso, uma foto dos dois posando juntos foi divulgada pelo perfil SubCelebrities no Instagram, o que intensificou ainda mais os rumores.

No passado, Carol já revelou que viveu um romance com Caio: "Ficamos várias vezes. Eu sempre preferi ser reservada. Tinha muito medo, principalmente no início da minha carreira, de ser a 'Carol Bresolin do fulano'. Então, principalmente os mais famosos, eu prefiro ficar quieto do que expor", ela contou em entrevista ao "Hotel Mazzafera".

Vale lembrar que Caio Castro está solteiro desde janeiro deste ano, quando terminou seu namoro com a repórter Daia de Paula. Em um post nas redes sociais, a comunicadora confirmou o término e afirmou que não houve desrespeito ou traição: “Meu namoro foi lindo e perfeito enquanto durou. O namoro acabou há quase 1 mês já!”, disse.

Por outro lado, Carol Bresolin também está solteira desde o fim de seu relacionamento com o ator Ricky Tavares em outubro do ano passado. Os artistas, que participaram da novela ‘Reis’, na Record, anunciaram a separação com posts semelhantes nas redes sociais, confirmando o término após cerca de um ano juntos.

Quem é Carol Bresolin?

Carol Bresolin é modelo, influenciadora digital e atriz. Ela ganhou destaque nas redes sociais ao criar seu canal no YouTube e, posteriormente, se formou em artes cênicas. Carol já participou da novela Reis e dos filmes Desapega, Partiu Fama e Um Dia Cinco Estrelas. Além disso, ela já namorou o influenciador Joãozinho e o ator Ricky Tavares

Natural do Rio Grande do Sul, Carol também chamou atenção ao usar as redes sociais para compartilhar um desabafo a respeito da triste situação na cidade onde mora, atingida por enchentes recentemente. Em seu Instagram oficial, a artista publicou um vídeo explicando que ficou sem água, luz e rede de comunicação.