Natalie Portman revela como Rihanna a ajudou a lidar com divórcio traumático

Natalie Portman terminou seu o casamento de 11 anos após traição do marido, o dançarino Benjamin Millepied com ativista ambiental francesa

A atriz Natalie Portman abriu o jogo e contou como a cantora Rihanna a ajudou a lidar com o fim de seu casamento. A artista anos sobre o socorro prestado a ela pela diva pop durante participação recente no programa do apresentador Jimmy Fallon.

Sem entrar em detalhes sobre o divórcio, Portman disse sobre os rumos atuais de sua vida pessoal: “Acho que todo mundo que passou por um divórcio deveria ter a Rihanna dizendo que você é uma mulher f*****. Ela falou tudo o que eu precisava ouvir”.

Segundo ela, Rihanna fez elogios a ela durante um encontro das duas na mais recente edição da Paris Fashion Week, no último mês de janeiro. A atriz disse ter retrucado para a cantora: “Você está de sacanagem comigo?”. Portman encerrou sobre o tema em meio a risos, celebrando o encontro com Rihanna: “Foi um momento definitivo para a minha vida”.

Rihanna praising Natalie Portman backstage at the Dior show during Paris Fashion Week today:



“You’re one of the hottest bitchies in Hollywood forever. You do the most innocent look and I’m like AHHHH”. pic.twitter.com/AEru82Sywj — Natalie Portman Updates (@nportmanonline) January 22, 2024

A estrela foi casada com o dançarino e coreógrafo Benjamin Millepied por 11 anos. Os dois se conheceram durante as filmagens de ‘Cisne Negro’ (2010), produção que rendeu o Oscar de melhor atriz para Natalie em 2011, juntos eles são pais de Aleph, de 12 anos e Amalie, de sete anos.

O casamento das celebridades chegou ao fim após virem à público boatos de uma suposta traição do dançarino em 2023, em um affair com a ativista ambiental Camille Étienne. Na época, uma fonte disse à US Weekly que a atriz estaria comprometida a seguir no casamento, mesmo após a infidelidade.

"Natalie acredita que o caso de Benjamin foi uma ligação breve e estúpida, que não significa nada para ele", contou uma fonte à revista, dizendo que a atriz estava disposta tentar reconstruir a confiança no marido para garantir que os filhos não "cresçam em um lar desfeito". O casal, no entanto, oficializou o divórcio em marco deste ano.