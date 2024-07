Namorada de Endrick enfrenta novo climão em festa com a família do craque

Endrick celebra seu aniversário em uma festa com a família, mas sua namorada enfrenta novo climão após comentário do irmão do craque

No último domingo, 21, Endrick ganhou uma festa para celebrar seus 18 anos, agora em sua nova casa na Espanha, onde vai jogar pelo Real Madrid. No entanto, a celebração não saiu como o esperado. Isso porque sua namorada, a modelo e influenciadora Gabriely Miranda, acabou se envolvendo em uma nova polêmica, desta vez com o irmão do jogador de futebol.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Endrick segue a tradição de distribuir pedaços de bolo para pessoas especiais depois de cantar o 'parabéns’. Após dar o primeiro pedaço para seu irmãozinho, Noah, de apenas cinco anos, o pequeno aconselha o jogador a não dar o segundo pedaço para sua namorada, que estava ao seu lado momentos antes.

Aliás, Noah pede que o craque entregue o segundo pedaço para mãe deles, Cintia Ramos: “Dá pra mãe”, o menino ordena. Logo, o momento viralizou e os seguidores apontaram o climão na família. Vale lembrar que os rumores de um desentendimento na família começaram depois que Cintia e Gabriely discordaram sobre os planos para o futuro de Endrick.

Em uma entrevista na Globo no ‘Conversa com Bial', o jogador falou sobre o desejo de casar e ter filhos com a modelo, no entanto, sua mãe contrariou as declarações: “Os dois são muito novos para casar porque têm muitas coisas pela frente”, disse a mãe do craque, que também pareceu ser contrária a mudança da namorada para Espanha.

É bom lembrar também que Gabriely e Endrick estão juntos desde outubro de 2023 e ela revelou como eles se conheceram. "A gente se conheceu há alguns meses, pelas redes sociais. Desde o primeiro encontro, as coisas caminharam bem naturalmente, porque nós gostamos muito da companhia um do outro. Teve um pedido de namoro oficial”, ela contou ao site CARAS.

