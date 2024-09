Morre Barbara Leigh-Hunt, atriz de Orgulho e Preconceito, aos 88 anos

Nesta sexta-feira, 27, a família de Barbara Leigh-Hunt, atriz de Orgulho e Preconceito, anunciou que ela morreu há alguns dias

A atriz Barbara Leigh-Hunt morreu aos 88 anos. A notícia foi divulgada pela família da artista nesta sexta-feira, 27, porém ela faleceu no dia 16 de setembro.

De acordo com informações do The Hollywood Reporter, Barbara morreu de forma pacífica em sua casa, localizada em Warwickshire, na Inglaterra.

A atriz foi bastante aclamada por interpretar a Lady Catherine de Bourgh em Orgulho e Preconceito, filme de 1995. Ela também participou de filmes como Billy Elliot, Paper Mask, entre outros. Seu último trabalho no cinema foi em 2004, no filme Vanity Fair. Além disso, Barbara também coleciona papéis de sucesso do teatro, tendo participado de muitas produções do West End de Londres e da Broadway.

Outra perda difícil para o cinema

A atriz Maggie Smith faleceu aos 89 anos de idade nesta sexta-feira, 27. Ela ficou mundialmente conhecida por ter atuado como a professora Minerva nos filmes da saga Harry Potter e também pela série Downton Abbey.

A morte dela foi confirmada por sua família por meio de um comunicado no final da manhã. “É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dame Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã desta sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer à maravilhosa equipe do Chelsea and Westminster Hospital por seu cuidado e gentileza incansável durante seus últimos dias. Agradecemos por todas as suas mensagens gentis e apoio, e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento”, informaram.

Em sua longa carreira nas artes dramáticas, Smith ganhou dois Oscars, três Emmys e outros prêmios.

Maggie Smith era o nome artístico de Margaret Smith, que nasceu em Ilford, Essex, Reino Unido. Ela estudou teatro em sua juventude e iniciou a carreira nos palcos na década de 1950. A estrela brilhou na Broadway e também em teatros britânicos, além de ter um longo currículo no cinema.

Ela foi casada com o ator Robert Stephens e também com o escritor Bervely Cross. Ela deixa dois filhos que são atores, Christopher Larkin e Toby Stephens.