Matt Damon e esposa passam por susto e são retirados às pressas de bar na Grécia

Perrengue! Matt Damon e sua esposa, Luciana Barroso, foram retirados às pressas de bar após sofrerem graves ameaças na Grécia

Matt Damon e sua esposa, Luciana Barroso, passaram por um grande susto no último sábado, 13, em Mykonos, Grécia. Eles precisaram deixar rapidamente um bar devido a ameaças de bomba em uma praia onde o casal estava curtindo. Após o incidente, os famosos foram escoltados para fora do estabelecimento.

De acordo com uma fã, que registrou o momento em seu perfil no TikTok, Matt Damon e Luciana deixaram o local de forma tranquila ao lado de seus seguranças e até acenaram para os fãs que os reconheceram em meio ao susto. Tudo começou depois que a polícia local recebeu informações de que o bar estaria em uma área de risco.

Segundo relatos, quatro dispositivos explosivos teriam sido deixados em locais diferentes na cidade turística, levando as autoridades a agirem rapidamente e evacuar áreas com grande concentração de pessoas para evitar os riscos, incluindo o bar onde o astro de 'Jason Bourne', 'Oppenheimer' e 'Interestelar' estava presente com a esposa.

Posteriormente, a polícia descobriu que as ameaças eram falsas e não houve feridos. Vale lembrar que Matt está curtindo alguns dias de descanso com sua esposa na ilha e já foi visto em diferentes passeios. Casados há 19 anos, o casal, que costuma ser bastante discreto sobre sua vida pessoal, foi visto na praia e em clubes na região.

Matt Damon e Luciana tem quatro herdeiras:

Além de ser visto passeando com sua esposa, Luciana, que é argentina, Matt também está curtindo suas férias ao lado de três de suas quatro herdeiras, Stella Zavala Damon, de 13 anos, Isabella Damon, de 16, e Gia Damon, de 13. Além disso, ele também é considerado pai de Alexia, fruto de um antigo relacionamento de sua esposa.

Inclusive, recentemente ele se divertiu ao revelar que Isabella não é muito fã de seus filmes: “Ela me perguntou, ‘pai, aquele filme que você fez, ‘A Muralha’?’. Eu falei, ‘o título é ‘A Grande Muralha’. E ela disse, ‘pai, não tem nada de ‘grande’ naquele filme’. É ela que mantém os meus pés firmes no chão”, Damon contou ao CBS Sunday Morning.

Apesar da adolescente evitar ver os filmes do pai, Matt contou que suas herdeiras admiram seu trabalho e ficam orgulhosas por saber que o pai faz o que ama: “Fico feliz por elas saberem que eu amo o meu trabalho. Elas sabem que exige muito comprometimento e muito trabalho e que me ocupa muito tempo”, contou o astro.