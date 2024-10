Luiza Possi manda áudio errado para Daniel e mostra reação dele: 'Entupiu'

A cantora Luiza Possi usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar que se confundiu ao enviar uma mensagem de áudio

A cantora Luiza Possi usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar que se confundiu ao enviar uma mensagem de áudio. É que ela achava que estava enviando a mensagem para o pedreiro responsável por uma obra em sua casa, mas acabou mandando para o cantor Daniel. Ambos têm o mesmo nome.

No feed do Instagram, ela compartilhou um vídeo mostrando o áudio em que pede ajuda para resolver problemas de sua casa. "Quando eu confundi o Daniel cantor com o Daniel pedreiro... quem mais já passou por isso? Deixe aqui sua risada!", escreveu ela na legenda da publicação.

E reproduziu o áudio que foi enviado por engano: "Oi Daniel, tudo bem? Quinta e sexta não choveu, quando você tá pensando em continuar as obras aqui? Outra coisa, a luz do meu banheiro quebrou e a privada entupiu. O Cris [Gomes, marido da cantora] vai tentar aqui a privada, mas a luz a gente não sabe como bota", disse ela.

Ao ver a mensagem, o cantor Daniel respondeu de forma bem-humorada: "O problema maior era a privada", disse ele, que riu da situação. Nos comentários, os internautas reagiram: "Essa sou eu sempre", disse uma. "Surreal ter o Daniel cantor na agenda do telefone. E ao mesmo tempo ver a Luiza gente como a gente cobrando o serviço atrasado do pedreiro", escreveu outra. "Gente, essa é a minha cantora", brincou outra.

