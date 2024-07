Longe dos chapéus e botas, sertanejas renovam o bronzeado e esbanjam beleza

A CARAS Brasil selecionou alguns momentos em que sertanejas como Maiara, Maraisa, Simaria e Naiara Azevedo aproveitam a folga para renovar o bronzeado; confira

Recentemente, a cantora Maiara (36), dupla de Maraisa, aproveitou a folga para renovar o bronzeado à beira da piscina. As imagens usando um look diferente chamaram a atenção dos internautas, que não pouparam elogios à cantora. Ela surgiu com um maiô preto feito de crochê, com margaridas bordadas na região dos seios, e completou a produção com óculos escuros. Como a artista, outras sertanejas costumam desfilar o corpão nas redes sociais, desfrutando de locais paradisíacos ou até mesmo curtindo a piscina de suas mansões. Veja algumas fotos a seguir!

Em um outro momento, datado em 6 de abril deste ano, Maiara posa usando um biquíni roxo, com estampa de oncinha, e escreve na legenda da publicação no Instagram: "Sejas leves!".

Maiara veste biquíni com estampa de oncinha - Reprodução/Instagram

MARAISA

Como a irmã gêmea, Maraisa também curte um solzinho em dias de folga. Em março, a sertaneja posou usando um biquíni com estampa colorida e boné. Em um outro momento, a cantora aparece usando um look com estampa de corações vermelhos.

A cantora Maraisa usa dois looks estampados - Reprodução/Instagram

SIMARIA

Com pausa na carreira e curtindo período sabático, Simaria (42), ex-dupla de Simone Mendes (40), costuma presentear os fãs e seguidores com sua beleza, nas redes sociais. Entre várias fotos, a artista surge vestindo um look bastante sexy, saindo do mar. Em outra, posa de frente para o espelho com um look de estampa delicada de oncinha.

Simaria arrasa em dois looks - Reprodução/Instagram

ANA CASTELA

Em fevereiro, pleno verão brasileiro, Ana Castela (20) surge deitada na areia, curtindo o tempinho livre sob o sol. A jovem sertaneja veste um peça com estampa preta e branca. Em um outro momento, a artista compartilha um vídeo em que "desfila" na água, usando uma peça preta, com detalhe dourado.

Ana Castela mostra todo a sua beleza na praia - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

NAIARA AZEVEDO

A sertaneja Naiara Azevedo (34) também costuma compartilhar momentos ao ar livre nas redes sociais. Em um deles, a cantora se delicia com um bela taça de espumante, olhando para o mar. Já em outro, posa em um balanço mostrando o biquíni com estampa predominantemente vermelha. Tem também a artista usando um biquíni mais tradicional, na cor amarela, em um local paradisíaco.

Naiara Azevedo com três looks diferentes - Reprodução/Instagram

LAUANA PRADO

Outra cantora sertaneja que adora curtir o sol é Lauana Prado (35). A artista costuma compartilhar seus momentos de paz bem à vontade, usando looks que são a sua cara. Tem de todos os tipos, do mais tradicional aos mais modernos.

A cantora Lauana Prado aposta nas peças mais clean - Reprodução/Instagram