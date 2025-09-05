Jakelyne Oliveira confessa sobre vida financeira após casamento com Mariano: 'Cada um'

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira abriu o jogo sobre a vida financeira após seu casamento com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira abriu o jogo sobre a vida financeira após seu casamento com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz. O casal oficializou a união em abril, em uma cerimônia realizada na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba interior de São Paulo. Nesta quinta-feira, 4, durante uma interação com os fãs nas redes sociais, ela explicou qual é o acordo com o marido.

"Jake, você tem o seu próprio dinheiro? O Mariano te ajuda?", quis saber o internauta. "Cada um tem a sua conta e o seu dinheiro. Temos investimentos juntos como casal, mas tenho o meu cartão de crédito, quem vai pagar as contas sou eu. Ele também tem o dele. Graças a Deus conquistei a minha independência financeira há alguns anos. Era um dos meus grandes sonhos ter a minha independência financeira e ajudar a minha família", contou ela.

Jakelyne destacou, porém, que, caso algum dia precise, tem certeza de que Mariano a ajudará, assim como ela faria se ele enfrentasse dificuldades financeiras. "Mas o Ricardo (Mariano) é o meu marido, somos um casal. Tenho certeza que se em algum momento eu vier precisar dele financeiramente, ele irá me ajudar sem problema nenhum, assim como eu também irei ajudá-lo se ele precisar", complementou.

Jakelyne Oliveira planeja ter filhos com Mariano?

Em recente entrevista à 'Quem', o casal revelou que o casamento tem sido leve e muito bom. Jakelyne e Mariano, inclusive, explicaram que, por enquanto, decidiram 'adiar' os planos de aumentar a família justamente para poderem se curtir mais.

"Antes da gente casar, ele falava, já casa sem o DIU para a gente encomendar o bebê na noite de núpcias. Mas depois do casamento, a gente tem muito esse momento nosso de jantar a dois, e decidimos esperar mais um pouquinho, pelo menos um ano de casado", declarou a modelo.

Em seguida, Jakelyne Oliveira ressaltou que, apesar de terem adiado o projeto, tanto ela quanto Mariano desejam aumentar a família. "A gente não tem pressa. É o nosso sonho ser pais, mas a gente também quer curtir a nossa vida de casado antes de dar o próximo passo", concluiu a esposa do cantor sertanejo.

Como foi o casamento?

A cerimônia aconteceu no dia 15 de abril e contou com a presença de 250 convidados, entre eles alguns famosos, como Jojo Todynho, Flávia Viana, Munhoz e Paula Mattos. A noiva usou um vestido elegante e clássico assinado pelo estilista Lucas Anderi. Por sua vez, o noivo escolheu um terno branco da Vip Alfaiataria, assinado por Wagner Santos.

Para celebrar o momento especial, o casal contou com a presença do pastor César Bellucci e do padre Waldemar Boanerges, respeitando as crenças de ambos — Mariano é católico e Jakelyne, cristã protestante. As alianças foram levadas por Geovanna, sobrinha da atriz, e Arão, sobrinho do cantor.

"Esse é, sem dúvidas, o dia mais feliz das nossas vidas. Tudo neste momento está sendo especial, desde a escolha do local, horário da cerimônia, data, até cada convidado que está compartilhando esse momento com a gente. Estamos celebrando o amor, tendo a benção de pessoas importantes nas nossas vidas, e não poderíamos estar mais contentes e realizado com tudo isso que estamos vivendo”, disse Jakelyne na época.

E Mariano completou: "Estou me casando com a mulher da minha vida e eu não poderia estar mais feliz. Escolhemos estar rodeados de pessoas que amamos e que fazem parte da nossa história, o que está tornando este momento ainda mais especial".

