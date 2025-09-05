CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Jakelyne Oliveira confessa sobre vida financeira após casamento com Mariano: 'Cada um'
Atualidades / Finanças

Jakelyne Oliveira confessa sobre vida financeira após casamento com Mariano: 'Cada um'

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira abriu o jogo sobre a vida financeira após seu casamento com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 05/09/2025, às 08h17

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Jakelyne Oliveira e Mariano
Jakelyne Oliveira e Mariano - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira abriu o jogo sobre a vida financeira após seu casamento com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz. O casal oficializou a união em abril, em uma cerimônia realizada na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba interior de São Paulo. Nesta quinta-feira, 4, durante uma interação com os fãs nas redes sociais, ela explicou qual é o acordo com o marido.

"Jake, você tem o seu próprio dinheiro? O Mariano te ajuda?", quis saber o internauta. "Cada um tem a sua conta e o seu dinheiro. Temos investimentos juntos como casal, mas tenho o meu cartão de crédito, quem vai pagar as contas sou eu. Ele também tem o dele. Graças a Deus conquistei a minha independência financeira há alguns anos. Era um dos meus grandes sonhos ter a minha independência financeira e ajudar a minha família", contou ela.

Jakelyne destacou, porém, que, caso algum dia precise, tem certeza de que Mariano a ajudará, assim como ela faria se ele enfrentasse dificuldades financeiras. "Mas o Ricardo (Mariano) é o meu marido, somos um casal. Tenho certeza que se em algum momento eu vier precisar dele financeiramente, ele irá me ajudar sem problema nenhum, assim como eu também irei ajudá-lo se ele precisar", complementou.

Jakelyne Oliveira planeja ter filhos com Mariano?

Em recente entrevista à 'Quem', o casal revelou que o casamento tem sido leve e muito bom. Jakelyne e Mariano, inclusive, explicaram que, por enquanto, decidiram 'adiar' os planos de aumentar a família justamente para poderem se curtir mais.

"Antes da gente casar, ele falava, já casa sem o DIU para a gente encomendar o bebê na noite de núpcias. Mas depois do casamento, a gente tem muito esse momento nosso de jantar a dois, e decidimos esperar mais um pouquinho, pelo menos um ano de casado", declarou a modelo.

Em seguida, Jakelyne Oliveira ressaltou que, apesar de terem adiado o projeto, tanto ela quanto Mariano desejam aumentar a família. "A gente não tem pressa. É o nosso sonho ser pais, mas a gente também quer curtir a nossa vida de casado antes de dar o próximo passo", concluiu a esposa do cantor sertanejo.

Como foi o casamento?

A cerimônia aconteceu no dia 15 de abril e contou com a presença de 250 convidados, entre eles alguns famosos, como Jojo Todynho, Flávia Viana, Munhoz e Paula Mattos. A noiva usou um vestido elegante e clássico assinado pelo estilista Lucas Anderi. Por sua vez, o noivo escolheu um terno branco da Vip Alfaiataria, assinado por Wagner Santos.

Para celebrar o momento especial, o casal contou com a presença do pastor César Bellucci e do padre Waldemar Boanerges, respeitando as crenças de ambos — Mariano é católico e Jakelyne, cristã protestante. As alianças foram levadas por Geovanna, sobrinha da atriz, e Arão, sobrinho do cantor.

"Esse é, sem dúvidas, o dia mais feliz das nossas vidas. Tudo neste momento está sendo especial, desde a escolha do local, horário da cerimônia, data, até cada convidado que está compartilhando esse momento com a gente. Estamos celebrando o amor, tendo a benção de pessoas importantes nas nossas vidas, e não poderíamos estar mais contentes e realizado com tudo isso que estamos vivendo”, disse Jakelyne na época.

E Mariano completou: "Estou me casando com a mulher da minha vida e eu não poderia estar mais feliz. Escolhemos estar rodeados de pessoas que amamos e que fazem parte da nossa história, o que está tornando este momento ainda mais especial". 

Leia tambémJakelyne Oliveira revela parte mais complicada no casamento com Mariano: 'Tem que ter paciência'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

MarianoJakelyne Oliveira
Jakelyne Oliveira Jakelyne Oliveira  Mariano Mariano  

Leia também

Eita!

Maíra Cardi expõe motivo de ter fechado rede social da filha - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi expõe por que fechou a rede social da filha: 'Muito doente'

Amor!

Filha de Ana Maria Braga faz reflexão - Reprodução/Instagram

Filha de Ana Maria Braga faz reflexão sobre ter nascido da apresentadora: 'Vai saber'

Fofura!

Zé Felipe mostra momento com os filhos - Reprodução/Instagram

Com Virginia viajando, Zé Felipe mostra como está com os filhos

Família!

Debora Bloch come com homenagem para Jonas Bloch - Reprodução/TV Brasil

Debora Bloch comove com declaração para o pai, Jonas Bloch: 'Influência'

Família

Nanci Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Raul Gil fala sobre atrito com a família: ‘Espero…’

canonização

Carlo Acutis - Foto: Site Carlo Acutis

Quem é Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, e por que é chamado de 'padroeiro da internet'?

Últimas notícias

Rei Charles III e príncipe HarryAs 3 exigências do príncipe Harry para reencontro com o pai, Rei Charles III
Filha de Ana Maria Braga faz reflexãoFilha de Ana Maria Braga faz reflexão sobre ter nascido da apresentadora: 'Vai saber'
Regina Duarte precisou usar uma cadeira de rodas durante uma visita por conta de uma bolha no dedinho do péRegina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
Tiago Barnabé realizou um Transplante Capilar Técnica FUE Método FullgraftingTiago Barnabé, a Narcisa, revela procedimento estético e declara: 'Muda por completo'
Zé Felipe mostra momento com os filhosCom Virginia viajando, Zé Felipe mostra como está com os filhos
Debora Bloch come com homenagem para Jonas BlochDebora Bloch comove com declaração para o pai, Jonas Bloch: 'Influência'
Nanci GilFilha de Raul Gil fala sobre atrito com a família: ‘Espero…’
Carlo AcutisQuem é Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, e por que é chamado de 'padroeiro da internet'?
Renata Salatini tem trajetória de sucesso no agroDe sonho adiado a realização plena: Renata Salatini rompe barreiras no agro e tem trajetória inspiradora
Gigi Grigio, Ademara, Bia Ben, Solano, Mari Gonzalez, Torloni e Marcela Fetter aos pés da SamaúmaDia da Amazônia: um chamado à consciência e à preservação
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade