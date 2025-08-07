Jakelyne Oliveira explica por que adiou planos de ter filhos com Mariano

Recém-casados, Jakelyne Oliveira e Mariano revelaram escolha de 'adiar' a chegada do primeiro filho do casal: 'Decidimos'

Jakelyne Oliveira e Mariano estão aproveitando cada momento da vida a dois! Juntos desde 2020, quando se conheceram em 'A Fazenda 12', da Record TV, a modelo e o cantor oficializaram a união em abril deste ano, em um cerimônia na Fazenda Santa Bárbara, no interior de São Paulo.

Em entrevista à 'Quem', o casal revelou que o casamento tem sido leve e muito bom. Jakelyne e Mariano, inclusive, explicaram que, por enquanto, decidiram 'adiar' os planos de aumentar a família justamente para poderem se curtir mais.

" Antes da gente casar, ele falava, já casa sem o DIU para a gente encomendar o bebê na noite de núpcias. Mas depois do casamento, a gente tem muito esse momento nosso de jantar a dois, e decidimos esperar mais um pouquinho, pelo menos um ano de casado ", declarou a modelo.

Em seguida, Jakelyne Oliveira ressaltou que, apesar de terem adiado o projeto, tanto ela quanto Mariano desejam bastante a chegada de um filho. " A gente não tem pressa. É o nosso sonho ser pais, mas a gente também quer curtir a nossa vida de casado antes de dar o próximo passo ", concluiu a esposa do cantor sertanejo.

Por que Jakelyne Oliveira e Mariano não tiveram lua de mel?

Jakelyne Oliveira e o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, oficializaram a união em abril com uma cerimônia na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo, mas os pombinhos ainda não tiveram a oportunidade de aproveitar a lua de mel. Em entrevista ao jornal Extra, o artista contou por que a viagem romântica foi adiada.

Logo após o casamento, os pombinhos aproveitaram alguns dias de descanso na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Apesar da viagem a dois, o sertanejo não considera o momento uma verdadeira lua de mel e planeja uma nova viagem com a esposa.

"Ainda não tivemos lua de mel. Graças a Deus, a minha agenda de shows está lotada, então optamos por deixar pro início do ano que vem, quando dou uma desacelerada. A viagem pra Serra da Mantiqueira não contou como lua de mel porque é algo que fazemos com bastante frequência, passar um ou dois dias conectados com a natureza", detalhou ele.

