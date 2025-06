Vem bebê aí? Jakelyne Oliveira comenta planos de aumentar a família com Mariano

Recém-casada com o cantor Mariano, Jakelyne Oliveira abriu o coração ao falar sobre os planos do casal em ter filhos: 'Permitir'

Jakelyne Oliveira está vivendo intensamente cada momento de sua nova fase de vida! Em abril deste ano, a modelo e atriz subiu ao altar com o cantor Mariano, da dupla sertaneja com Munhoz, e oficializou a união que iniciou em 2020 dentro de 'A Fazenda 12', da Record TV.

Agora, após o casal realizar o sonho de se casar, novos planos já fazem parte da vida a dois. Em entrevista à 'Quem', Jakelyne abriu o coração ao comentar sobre o desejo que ela e o marido possuem em aumentar a família em breve.

De acordo com a modelo, até então, eles planejam ter dois filhos. "Lidamos com muita leveza porque acreditamos que seja normal essa ansiedade por parte dos fãs para os próximos passos. Temos muito bem estabelecido quais são os nossos planos e expectativas", iniciou ela.

"Queremos ter dois filhinhos, mas tudo no tempo de Deus, no tempo certo. O primeiro passo era o casamento para estarmos corretos perante à palavra de Deus. Agora é ter paciência e na hora que Deus permitir teremos os nossos bebês ", completou Jake.

Em seguida, a esposa do cantor Mariano explicou que pretende engravidar de forma natural, mas não descarta a possibilidade de congelar os óvulos caso seja necessário . "Temos a questão biológica e precisamos ficar atentas. Inclusive, o congelamento de óvulos veio para facilitar e trazer mais liberdade para a mulher na hora da decisão. Mas não tenho pressa", disse.

"Acabei de fazer 32 anos, então eu ainda estou em um momento do meu relógio biológico estar dentro do prazo. Não cogito a possibilidade de congelar óvulos por agora, mas, se for necessário no futuro, não vejo problema e nem tabu em relação a esta questão ", concluiu Jakelyne Oliveira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jakelyne Oliveira Mariano (@jaakelyne)

O casamento de Jakelyne Oliveira e Mariano

Jakelyne Oliveira se casou com o cantor Mariano no dia 15 de abril deste ano, na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo. Após o ‘sim’ do casal, um vídeo oficial da celebração foi compartilhado nas redes sociais.

A cerimônia contou com a presença de 250 convidados, entre eles alguns famosos, como Jojo Todynho, Flávia Viana, Munhoz e Paula Mattos. A noiva usou um vestido elegante e clássico assinado pelo estilista Lucas Anderi. Por sua vez, o noivo brilhou com um terno branco da Vip Alfaiataria, assinado por Wagner Santos.

O casal convocou o pastor César Bellucci e o padre Waldemar Boanerges para o momento especial, já que Mariano é católico e Jakelyne é cristã protestante. As alianças foram levadas pela irmã da famosa, Geovanna, e Arão, sobrinho do cantor.

Leia também: Veja o bolo de casamento elegante de Jakelyne e Mariano